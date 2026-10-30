Damián Betular confirmó su salida de MasterChef Celebrity: "Ya se sabía de esto"

Damián Betular se refirió a los rumores de que indicaban su inminente salida de MasterChef Celebrity (Telefe) para irse a hacer temporada teatral.

Días atrás, Natalie Weber reveló en Intrusos (América TV) que "Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes".

Frente a esta noticia, el cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó sobre la veracidad: “Sí, ya lo teníamos arreglado porque yo tenía que hacer la gira previa de Hairspray en noviembre en Rosario, que cae fin de semana y algún día más, pero ya enero… ya se sabía de esto y está todo arreglado”.

De todas maneras, al igual que lo había hecho la panelista, aclaró que regresará en febrero, así que solo no estará presente por un tiempo.

Además, especificó que aún no se sabe quién va a ocupar su lugar: “Dolli Irigoyen está viniendo ahora porque está reemplazando por unos días a Germán (Martitegui), nos estamos viendo seguido. Pero no lo sé aún. No nos han avisado y no está nada confirmado”.

“Me gustaría que venga Donato en algún momento… que venga alguien nuevo también está buenísimo”, reveló sin jugársela con ningún nombre.

El cruce de Damián Betular con Marta Fort

MasterChef Celebrity (Telefe) continúa sumando inesperados momentos que generan revuelo en las redes sociales. En este caso, Marta Fort jugó al doble sentido con Damián Betular, que tuvo una inesperada reacción.

La hija del recordado empresario del rubro de las golosinas descolocó al integrante del jurado al momento de hacer la devolución del plato que Marta hizo con Morena Beltrán. El inesperado intercambio sucedió cuanto las participantes presentaron su tortilla de papas que denominaron curiosamente "tortilla on fire" y terminó explotando en la red.

Mientras Betular probaba la ensalada, la influencer sorprendió a todos con un comentario lleno de picardía: "¡Ay me hoteó esa forma de chupar el tenedor!", lanzó la participante. Enseguida el chef miró a la cámara y preguntó al no poder creer lo que estaba escuchando: "¿Cómo?". Ella insistió con la provocadora frase a lo que él respondió mientras continuaba con su tarea de probar el plato: "Voy a hacer que no escuché nada, Marta".

La insólita situación generó risas entre el resto de los participantes, mientras Wanda Nara se tapaba la boca para disimular la sonrisa que le provocó la ocurrencia de la influencer. "Para mí, Betu se cag... mucho de risa conmigo", disparó Marta Fort en los insert de los comentarios.

Pero ahí no terminó el divertido cruce. Cuando Betular vertió sobre el plato la totalidad de la vinagreta que había en una pequeña jarrita que acompañaba la ensalada, Marta Fort volvió a chicanear: "Estás goloso". Para colmo, cuando el chef intentó explicar por qué lo hizo tuvo un furcio que motivó cargadas de las participantes, los que marcó el final de su intervención y terminó reconociendo: "Estoy un poco nervioso".