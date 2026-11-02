Desmienten la muerte de Lenny Kravitz tras un trágico accidente aéreo en Florida: qué pasó y quiénes son las víctimas

El representante del icónico Lenny Kravitz desmintió la muerte de la estrella de rock, luego de conocerse el trágico accidente en el Learjet que se estrelló el domingo en Florida, causando la muerte de las nueve personas a bordo, integrantes de una familia.

¿Qué pasó con Lenny Kravitz?

Los rumores que afirmaban que Lenny Kravitz era pasajero a bordo del avión Learjet que se estrelló en Florida son falsos, declaró su representante.

Un jet privado (Learjet 60) con nueve personas a bordo, con destino a las Bahamas, se estrelló el domingo contra un barrio del sur de Florida y se convirtió en una enorme bola de fuego que, al parecer, estuvo a punto de impactar contra las casas cercanas a una concurrida carretera. Todos los ocupantes fallecieron, según informó el secretario de Transporte del país.

El rumor sobre Kravitz surgió porque la piloto Emily Shelton había publicado en FaceBook sobre un vuelo similar con él, y esa publicación se vinculó erróneamente al accidente. Ni ella ni Kravitz estaban en ese avión.

La captura de pantalla decía: “Es un honor transportar al único e inigualable Lenny Kravitz desde [el aeropuerto de Austin] hasta [un aeropuerto de las Bahamas] mañana. Tengo muchas ganas de tenerlo a bordo. 'It Ain't Over 'Til It's Over' sonará en la cabina”.

Emily Shelton publicó en FaceBook sobre un vuelo con Lenny Kravitz, y esa publicación se vinculó erróneamente un trágico accidente

La representante de Kravitz, Carleen Donovan, lo desmintió de inmediato: "Los reportes son falsos e incorrectos". La propia piloto también aclaró que no pilotaba ese vuelo y pidió dejar de difundir desinformación.

Tras la repercusión, Shelton dijo: "Me enteré recientemente de que circulan rumores de que yo era la piloto del accidente ocurrido en Palm Beach", escribió en TikTok . "Quisiera aclarar respetuosamente que no lo era. Les pido que dejen de especular y difundir información errónea sobre esta tragedia, y que sean respetuosos con los involucrados. Mis condolencias a todos los fallecidos y afectados".

¿Quiénes eran las víctimas del accidente aéreo de Florida?

Una familia entera viajaba en el Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, Florida, el 1 de noviembre.

Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus dos hijos pequeños, Emma y Charlie, y sus amigos Reed y Charmi Fehr

De acuerdo al sitio TMZ, entre las nueve víctimas están el empresario tecnológico de Texas Adam Robinson (44), su esposa Helen Sharp (40), sus dos hijos pequeños, Emma (2) y Charlie (4), su niñera Anita Maria Cetina y dos amigos, Reed y Charmi Fehr. La tripulación estaba integrada por el piloto Jeff Gregory (55) y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras (20).

Según la Administración Federal de Aviación, la aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y se dirigía a las Bahamas.

El avión se dirigía hacia el este a 35.000 pies (unos 11 kilómetros) cuando los pilotos informaron de turbulencias, formación de hielo y precipitaciones, y solicitaron ascender otros 2.000 pies (unos 610 metros).

Video: @Quadratin_Hgo

Un video grabado por personas dentro de sus autos captó el aterrador momento en que el avión con destino a las Bahamas se precipitó del cielo antes de estrellarse cerca de la carretera del condado de Palm Beach y explotar. Las llamas estaban alrededor de trozos de pavimento que formaban un cráter, mientras la gente se agolpaba, asombrada por el impacto ocurrido a pocos metros de las casas y a escasos centímetros de los vehículos que pasaban.

La niñera Anita Maria Cetina, y la tripulación integrada por el piloto Jeff Gregory y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que no había informes inmediatos de personas heridas o muertas en el terreno. “Fue un accidente aéreo catastrófico”, dijo DeSantis a los periodistas en el lugar. “Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado de la carretera”.

La oficina del sheriff del condado de Palm Beach está investigando la causa del accidente.