Revelaron qué reconocida figura reemplazaría a Mirtha Legrand en la pantalla de ElTrece

Este lunes 2 de noviembre, Adrián Pallares sorprendió al revelar en Intrusos que ElTrece está definiendo su grilla para 2027 y ya tendrían definido que reconocida figura podría reemplazar a Mirtha Legrand los sábados.

¿Qué se sabe sobre el posible reemplazo de Mirtha Legrand?

"La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", comenzó el periodista en el ciclo de América TV, dejando en claro que no será Juana Viale.

"El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", continuó Adrián Pallares y cerró sobre el reemplazo de Mirtha Legrand: "Se haría cargo de estas cenas o de algo similar. Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya".

¿Qué le pasó a Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre, donde había sido dada de alta tras permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis del que evolucionó favorablemente.

El parte médico difundido por el sanatorio, firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Del, indicaba: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha".

Desde el momento de la primera alta, se supo que la diva no regresaría a su trabajo habitual de manera inmediata porque continuaría el proceso de recuperación en su domicilio, por lo que fue reemplazada por Juana Viale.

El cuadro de salud de la legendaria presentadora atravesó un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Por tanto, Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

Cinco días después, el 18 del mismo mes, fue nuevamente internada por un cuadro de neumopatía. El alta llegó el 6 de octubre después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de Mirtha Legrand habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.