martes 03 de noviembre del 2026
Confirmado Hoy 10:37

Cómo quedará la grilla de Telefe tras el final de Popstars, el reality de Nico Vázquez

Se confirmaron los nuevos horarios para el prime time del canal de las tres pelotas.

Telefe y Nico Vázquez
Telefe y Nico Vázquez | Captura: Telefe

Telefe prepara grandes cambios en su grilla luego del final de Popstars, el reality de Nico Vázquez que tendrá su último programa este martes 3 de noviembre.

A partir del miércoles 4 de noviembre, Pasapalabra comenzará a ser emitido durante la semana y no solo de viernes a domingos como ya estaba programado hace un tiempo.

La nueva grilla de Telefe con Pasapalabra y MasterChef Celebrity
La nueva grilla de Telefe con Pasapalabra y MasterChef Celebrity. (Captura: Telefe)

De esta manera, el prime time quedará conformado con los siguientes horarios de lunes a jueves:

  • 20:00 - Telefe noticias
  • 21:30 - Pasapalabra
  • 22:15 - Masterchef Celebrity (mantiene su horario)

Los días viernes, la grilla será la siguiente:

  • 20:00 - Telefe noticias
  • 21:30 - MasterChef Junior
  • 22:45 - Pasapalabra
  • 23:45 - Staff

Los días sábados:

Los días domingos:

¿Quiénes son las finalistas de Popstars?

El lunes 2 de noviembre, las participantes debieron cantar junto a un ser querido en el anteúltimo programa y Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García eligieron a las 8 finalistas según la performance de cada integrante. Algunas cantaron con sus novios, otras con sus amigas y también familiares.

Las finalistas de Popstars
Las finalistas de Popstars.

Finalmente, el jurado decidió a las finalistas que tendrán la oportunidad de convertirse en integrantes del grupo Chapeaux. Entre ellas, quedaron: Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarrio y María Adolfina Pérez. Previamente, fueron eliminadas Constanza, Lola y Brisa.

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