Cómo quedará la grilla de Telefe tras el final de Popstars, el reality de Nico Vázquez

Telefe prepara grandes cambios en su grilla luego del final de Popstars, el reality de Nico Vázquez que tendrá su último programa este martes 3 de noviembre.

A partir del miércoles 4 de noviembre, Pasapalabra comenzará a ser emitido durante la semana y no solo de viernes a domingos como ya estaba programado hace un tiempo.

La nueva grilla de Telefe con Pasapalabra y MasterChef Celebrity. (Captura: Telefe)

De esta manera, el prime time quedará conformado con los siguientes horarios de lunes a jueves:

20:00 - Telefe noticias

21:30 - Pasapalabra

22:15 - Masterchef Celebrity (mantiene su horario)

Los días viernes, la grilla será la siguiente:

20:00 - Telefe noticias

21:30 - MasterChef Junior

22:45 - Pasapalabra

23:45 - Staff

Los días sábados:

18:30 - Muro Infernal

20:00 - Pasapalabra

21:30 - PH: Podemos Hablar

23:45 - Tierras

Los días domingos:

18:45 - Muro Infernal

20:15 - Pasapalabra

22:15 - MasterChef Celebrity

23:45 - Juego Chino

¿Quiénes son las finalistas de Popstars?

El lunes 2 de noviembre, las participantes debieron cantar junto a un ser querido en el anteúltimo programa y Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García eligieron a las 8 finalistas según la performance de cada integrante. Algunas cantaron con sus novios, otras con sus amigas y también familiares.

Las finalistas de Popstars.

Finalmente, el jurado decidió a las finalistas que tendrán la oportunidad de convertirse en integrantes del grupo Chapeaux. Entre ellas, quedaron: Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarrio y María Adolfina Pérez. Previamente, fueron eliminadas Constanza, Lola y Brisa.