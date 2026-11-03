Cómo quedará la grilla de Telefe tras el final de Popstars, el reality de Nico Vázquez

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Telefe prepara grandes cambios en su grilla luego del final de Popstars, el reality de Nico Vázquez que tendrá su último programa este martes 3 de noviembre.
A partir del miércoles 4 de noviembre, Pasapalabra comenzará a ser emitido durante la semana y no solo de viernes a domingos como ya estaba programado hace un tiempo.
De esta manera, el prime time quedará conformado con los siguientes horarios de lunes a jueves:
- 20:00 - Telefe noticias
- 21:30 - Pasapalabra
- 22:15 - Masterchef Celebrity (mantiene su horario)
Los días viernes, la grilla será la siguiente:
- 20:00 - Telefe noticias
- 21:30 - MasterChef Junior
- 22:45 - Pasapalabra
- 23:45 - Staff
Los días sábados:
- 18:30 - Muro Infernal
- 20:00 - Pasapalabra
- 21:30 - PH: Podemos Hablar
- 23:45 - Tierras
Los días domingos:
- 18:45 - Muro Infernal
- 20:15 - Pasapalabra
- 22:15 - MasterChef Celebrity
- 23:45 - Juego Chino
¿Quiénes son las finalistas de Popstars?
El lunes 2 de noviembre, las participantes debieron cantar junto a un ser querido en el anteúltimo programa y Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García eligieron a las 8 finalistas según la performance de cada integrante. Algunas cantaron con sus novios, otras con sus amigas y también familiares.
Finalmente, el jurado decidió a las finalistas que tendrán la oportunidad de convertirse en integrantes del grupo Chapeaux. Entre ellas, quedaron: Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarrio y María Adolfina Pérez. Previamente, fueron eliminadas Constanza, Lola y Brisa.