La inesperada confesión de Marta Fort sobre Nazareno Casero en MasterChef Celebrity: "Nos tiroteamos"

Marta Fort volvió a ser centro de atención, esta vez, por haber revelado en MasterChef Celebrity (Telefe) que su compañero de programa Nazareno Casero intentó seducirla, aparentemente, sin éxito.

¿Qué dijo Marta Fort sobre Nazareno Casero en MasterChef Celebrity?

Nadie fue a preguntarle, nadie le sacó el tema. Ella solita habló al respecto y armó flor de revuelo en el reality culinario de Telefe. Frente a Damián Betular, Nazareno le prestó un poco de tahini a Marta para que le agregara a su preparación. "Por el respeto y el cariño que te tengo te entrego esto, aquí", le dijo el actor mientras le alcanzaba el ingrediente.

Al escuchar esto, el chef lanzó frente a la hija de Ricardo Fort: "Ay, qué hermoso, la verdad que es una locura este chico. Yo no sé como no está soltero la verdad, porque es un candidatazo".

Y aprovechó para preguntarle a Marta: "¿Vos seguís de novia?". La respuesta fue afirmativa, pero enseguida la participante volvió al tema de Nazareno y disparó sin mucho misterio señalando a su compañero: "Sí, igual tiroteamos un poco".

La revelación sorprendió a Betular, que repreguntó como para saber más: "¿Tirotean?". En los inserts de entrevista individual, Marta respondió: "Yo la verdad que bueno...no pequé, pero hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?".

Sin salir de su sorpresa, Betular prefirió no avanzar en el tema y dejárselo a una especialista, Wanda Nara: "No quiero preguntar más nada". Ante esto, la participantes aludió a que la actitud del chef fue similar a la del actor en ese momento: "Betu, no te vas a enterar de nada igual, porque lo mismo que ustedes le critican de que es muy lento, también fue muy lento acá".

"Tengo caliente las orejas, están hablando de mí", sumó Nazareno en broma mientras continuaba cocinando. Por supuesto -y para desgracia de Nazareno-, esto no quedó acá.

A los pocos minutos, Wanda se dirigió a la estación de cocina de Marta para exigir precisiones: "No entendemos la palabra 'tiroteo'". La reacción de la participante fue inmediata: "Uy, ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos".

Enseguida, la conductora fue al hueso: "¿Él es medio picaflor?". Marta respondió afirmativamente con gesto de resignación y sumó: "Vos sabés que yo cuando preguntaba me decían conocidas mías 'che mirá, a mí también'".

Luego, la conductora hizo una revelación que reafirmó el carácter de picaflor de Nazareno Casero: "Me encantan las mujeres unidas, porque a mí también me tiroteó. De hecho, me regaló una flor en el último capítulo".

Sorprendida, Marta reflexionó en voz alta: "Terrible Nazareno, como que no le hace asco a nada" y reveló con picardía que tiene todos sus mensajes de Whatsapp y que no los piensa borrar. "Me encanta. Quiero que me los muestres para ver si usa las mismas armas en el tiroteo", le propuso rápidamente Wanda.

A todo esto, Rocío Robles se sumó momentáneamente a la charla y reveló que el actor también había tenido una relación con una amiga suya: "Ojo que le gustan rubias porque salió con una amiga mía que era rubia". La reacción de Wanda fue inmediata: "Ay, te está saltando por todos lados, mejor no preguntó por allá atrás".

Cuando llegó el turno de hablar de Nazareno Casero, reveló: "Me gustan las rubias, también milité morochas". Luego explicó por qué motivos, según él, no avanzó el incipiente vínculo amoroso que había con Marta Fort: "Por una cuestión etaria. Ella es más joven y yo un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho".

Finalmente, Wanda Nara le dio un consejo a Marta Fort que ella misma puso en práctica en su vida privada: "Guardá siempre todos los screenshots que algún día capaz los necesitas".

