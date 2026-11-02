Marixa Balli habló sobre su reciente cruce con la Negra Vernaci: "La falta de respeto no se lo permito a nadie"

Elizabeth “La Negra” Vernaci y Marixa Balli protagonizaron un fuerte cruce cuándo la panelista fue al estudio de MasterChef Celebrity para entrevistar a un compañero de la locutora. Ahora, la ex angelita estuvo en Sálvese quien Pueda y dio detalles de lo sucedido.

¿Qué dijo Marixa Balli sobre su cruce con la Negra Vernaci?

"Tengo toda la buena onda, tenemos buena relación, ya tengo pactado con ella que no le voy a hacer nota, porque me lo pidió", comenzó la panelista en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: "Lo que pasó el otro día es que me molestó que yo me estaba acercando a un participante que habíamos quedado en que era el siguiente y ella justo se sienta en la misma mesa. Entonces cuándo me acerqué me empezó a gritar".

"Si yo no la mire, la recontra respeto, pero ya cuando me gritas, que yo le pongo la mejor de las ondas, pero el gritito tipo falta de respeto no se lo permito a nadie", continuó Marixa Balli y agregó: "Estamos todas en el mismo lugar, un poco de onda, después veo que sale con ustedes y hace unas notazas impresionantes, ¿Dónde está el problema?".

Cuándo le preguntaron sobre los comentarios que hizo la Negra Vernaci tratandola de "mufa", la mediática respondió: "A mí lo que digan con temas que son pasados me chupan un huevo, esos pensamientos son para mediocres, no me afectan", y cerró: "Yo no le voy a dar nota, que se relaje, no hay ningún problema, no le voy a hacer notas. Negra Vernaci, te amo, te adoro y te admiro, sos icónica, me vas a tener que correr vos a mí".

¿Qué se sabe de la oferta laboral que recibió Marixa Balli?

"Te doy un adelanto para el verano. Han tentado para hacer temporada a Marixa Balli", comenzó el periodista en el ciclo de Bondi Live y sumó: "Tiene ganas de hacer temporada e iría con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti".

"Le gustó la idea porque atrás está metido Eduardo Giordano, un gran productor, y ella trabajó mucho con él, lo quiere mucho", continuó Pablo Layús y cerró sobre Marixa Balli: "Lo único que la frena a Marixa es la mamá, porque la mamá quiere salir todas las noches".