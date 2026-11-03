Georgina Barbarossa le dedicó un desgarrador posteo al Vasco Lecuna a 25 años de su asesinato: "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Georgina Barbarossa conmovió a todos al recordar en sus redes sociales a su exmarido Miguel "El Vasco" Lecuna cuando se cumple un cuarto de siglo de su asesinato durante un hecho de inseguridad. Tras el posteo, la conductora recibió innumerables muestras de afecto de famosos y seguidores.

¿Qué dijo Georgina Barbarossa al cumplirse 25 años de la muerte del Vasco Lecuna?

La conductora expuso todo el dolor que pesa sobre ella desde aquel trágico 2 de noviembre de 2001 hasta el presente. Esa tarde, el Vasco salió de su oficina y tomó un taxi en Palermo para ir a su casa, donde lo esperaban Georgina y sus hijos mellizos.

Según la reconstrucción judicial, una camioneta Renault Trafic siguió al vehículo y, cuando el taxi se detuvo en un semáforo, uno de los delincuentes subió y lo amenazó con un arma blanca para robarle. Lecuna se resistió al asalto e intentó defenderse.

De acuerdo con la investigación, tomó del cuello al agresor, quien reaccionó apuñalándolo varias veces. Otro integrante de la banda intervino y, durante el ataque, el empresario recibió cinco puñaladas, una de ellas en el cuello. Los asaltantes lo arrojaron del taxi en la esquina de Gorriti y Sánchez de Bustamante.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Rivadavia, pero murió como consecuencia de la gravedad de las heridas.

De este terrible suceso ya pasó un cuarto de siglo y Georgina no quiso dejar pasar el momento para recordar a su esposo, víctima de la inseguridad. "25 años. Parece ayer, parece un siglo", comenzó escribiendo.

Y agregó: "25 años Vasquito. Te extrañamos todos los días, pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos".

La conductora aprovechó para agradecerle por los hijos que tuvieron en común, pero también por la hija que tuvo el Vasco durante un matrimonio anterior y a la que considera una hija más: "Gracias por Tomas y Juan. Por Lucrecia".

Tampoco se olvidó del resto de la familia: "Somos abuelos. Lucas, Mora, Julia. Seguro están con Belcha cuidando también a Ana Inés y Nachito".

Finalmente, Georgina Barbarossa cerró con una desgarradora frase que dejó en claro que el amor de por su marido continúa intacto, que siente su presencia y que desea algún día volverlo a ver: "Seguí apareciendo en sueños y señales. Hasta que nos volvamos a encontrar".

El conmovedor posteo que la conductora acompañó con algunas fotos de aquella época, recibió una gran cantidad de mensajes de seguidores, pero también de famosos. Moria escribió: "Love Georgina, recordando tu amor". Carmen Barbieri también comentó: "Te adoro Vasco".