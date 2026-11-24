Nancy Pazos estaría planeando su futuro en la televisión y ya tendría encaminado uno de sus próximos proyectos a partir del 2027.

La panelista ya cuenta con su programa en C5N llamado "Inteligencia Artesanal" (IA) los días viernes a partir de las 21:30, pero en los últimos días, el periodista Pablo Montagna confirmó que "tendrá un ciclo diario por las mañanas el próximo año desde las 10:00 hasta las 12:00".

Nancy Pazos tendría un programa diario en C5N. (Captura: X)

Se desconoce si continuará con ambos programas o si simplemente pasará a ser una de las conductoras de la mañana. Además, también forma parte de Radio 10 con su programa de lunes a viernes desde las 13:00 hs.

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre la polémica de Nelson Castro?

Nelson Castro protagonizó una fuerte polémica con las frases que expresó al llegar a Chiclayo, Perú. Ahora, fue Nancy Pazos quien estuvo en Primicias Ya y opinó sin filtros sobre lo ocurrido.

“Yo no eludo el periodismo de periodistas. De hecho, lo he ejercido durante mucho tiempo y te puedo decir no me gusta fulano o mengano”, comenzó la periodista en el ciclo de América TV. Y sumó: “Creo que tanto Nelson como Mercedes (Ninci) son dos profesionales del carajo. Se equivocaron, claramente, espero que pidan disculpas. Sobre todo, porque no pasa solo por tu intención, porque cuando pasan esas cosas es qué pasó con el otro”.

“Si el pueblo peruano se sintió agredido, como lo vi en algunos colegas peruanos, está bueno pedir disculpas. Si lo que dijiste fue mal recibido, es de buena persona y periodista, pedir disculpas”, cerró Nancy Pazos sobre Nelson Castro.