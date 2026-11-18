Nelson Castro continúa en el centro de la polémica tras las numerosas críticas que recibió de periodistas peruanos por sus declaraciones en el marco de la visita del Pontífice. Ahora, Jonatan Viale, Rolando Barbano y Luis Ventura opinaron del tema.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Nelson Castro?

Mientras se aguarda un descargo público del periodista tras la oleada de críticas que recibió desde Perú por sus dichos en el marco de su cobertura de la visita del Papa, varios periodistas salieron a hablar de la polémica.

Uno de los que fijó posición del escándalo fue Jonatan Viale, compañero de Castro y conductor al momento de que el experimentado periodista salía al aire desde el país en el que León XIV fue obispo durante años.

"Me parece que fue mal interpretado, hizo como un gesto que fue mal interpretado, me parece que era todo como... empezó a cantar en un momento Nelson y después como que se mal interpretó", dijo Viale en diálogo con el notero de Desayuno Americano (América).

"Cuando escuchaste la palabra 'mugre' o 'precario' ¿no te hizo un ruido?", insistió el cronista. "Me parece que estaba describiendo lo que estaba viendo, que es un lugar con mucha desigualdad como acá también, digo Perú, Argentina, Paraguay, son un montón de lugares donde tienen fuerte desigualdad, con lo cual no me pareció mala leche", intentó justificar el entrevistado intentando bajarle el tono a lo sucedido.

Y agregó en el mismo sentido: "No me pareció que lo hizo con mala intención, puede ser que se hayan ofendido, me parece que hay que ser empáticos también, pero me parece que no lo hizo con mala intención".

Finalmente, Viale se refirió a la forma de ser de su colega: "Nelson es respetuoso, es un tipo súper agradable, me parece que no quiso no quiso generar daño".

¿Qué dijo Rolando Barbano sobre Nelson Castro?

El periodista también fue consultado por el movilero de Pamela David y su explicación se centró en la forma de ser de los peruanos: "Hay un exceso de celo por la cuestión nacional en Perú, lo digo sin conocerlo".

Enseguida, se refirió a las características personales de los dos periodistas que hoy están en el ojo de la tormenta mediática: "Conozco muy bien a Nelson y a Mercedes, sobre todo a Nelson, yo trabajé mucho tiempo con él. Nelson Castro es lo mismo que vemos en pantalla, o sea a nivel humano y personal es una persona correctísima, respetuosa, solidaria, empática".

Y sumó al respecto: "Es de esas personas que no hay en este medio, es un tipo correctísimo, respetuoso, incluso en el trato personal".

¿Qué dijo Luis Ventura sobre Nelson Castro?

El presidente de APTRA fue tal vez el más crítico de su colega. Entendió que se equivocó y que debería pedir disculpas. "A lo mejor se equivocó sobre todo cuando calificas con un subida de tono, con algún sarcasmo gestual, quedás abrochado".