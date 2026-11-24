Florencia de la V anunció al aire el fin de Los Profesionales de siempre (El Nueve) y sorprendió tanto a los televidentes como a sus panelistas, que se enteraron en ese momento que se quedaban sin trabajo el 31 de enero. Damián Rojo habló del tema y señaló que él se hubiese manejado de otra manera.

¿Qué dijo Damián Rojo sobre el anunció que hizo Flor de la V sobre el fin de Los Profesionales?

El periodista fue entrevistado por el notero de Puro Show (El Trece) luego de la bomba que tiró la conductora del programa de El Nueve el viernes pasado al aire y sin que sus compañeros estuviesen al tanto de la novedad.

"Que se termine o no el programa era una posibilidad, la veníamos escuchando", comenzó reconociendo. Rojo hizo mención a la compra de Mandarina Producciones por parte del Grupo Octubre, dueño del canal y de la lógica inquietud que la noticia generó: "En esa incertidumbre cuando entra Mandarina, primero fue 'nos quedamos todos sin laburo' o no, porque también se abren puertas nuevas, capaz que los que vienen dicen de este equipo quiero a fulano..."

Según el panelista, todo era posible menos la decisión que tomó Flor de la V de comunicarlo de la manera en que lo hizo: "Lo que nunca supusimos es que al aire, faltando dos minutos, nos íbamos a enterar de que el programa tenía fecha de vencimiento el 31 de enero".

Y reveló qué pensó cuando escuchaba el anuncio de la conductora: "Cuando ella dice 'quiero avisar que Los Profesionales termina, me despido, el 31 de enero no sigue el programa', no sabíamos al principio si estaba contando algo personal de ella. Pero cuando ya dice 'Los Profesionales no sigue, termina el programa', la cara de todos fue bueno, nos quedamos sin laburo el 31 de enero".

Damián también reveló cómo se sintieron todos los integrantes del programa tras conocerse la noticia y qué hubiese hecho él en el lugar de Flor: "Hablamos un poco entre nosotros, quedamos como conmovidos. Tal vez yo, hablo por mí, no lo hubiese dicho al aire".

Damián Rojo habló del sorpresivo anuncio y marcó sus diferencias con Flor de la V.

"Yo entiendo que ella lo dijo para ganarle la primicia a las redes, para que no nos enteremos por otros y enterarnos por ella", intentó justificar el entrevistado. Y agregó en el mismo sentido: "No hay una situación ideal para que te digan que te quedas sin laburo, pero tal vez no decirlo hoy al aire y cuando termine el programa decirnos 'chicos no se vayan que les quiero decir algo. Miren, me junté con el canal, me dijeron esto, pasó esto, voy a pelear por a ver si alguno puede seguir en mi nuevo proyecto o no'".

Finalmente, Damián Rojo cerró a modo de conclusión: "Si pierdo con las redes, pierdo con las redes. Tal vez yo me hubiese manejado así, pero no quiere decir que sea mejor o peor que otro. Cada uno hace lo que puede y como puede".

¿Cómo fue el anuncio de Florencia de la V sobre el fin de Los Profesionales?

Florencia de la V anunció el final de su programa Los Profesionales de Siempre (El nueve) y, no solo sorprendió a los televidentes, sino también a su panel que no estaban al tanto de la noticia.

El anuncio lo hizo en medio de su ciclo en la emisión del 20 de noviembre, mientras el graph decía "Arde la tele". "Hoy cuando me junté con la gente del canal, me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales", comenzó contando.

Con notable molestia por la decisión que tomaron las autoridades, expresó: "La verdad que es una triste noticia para todos nosotros, vamos a estar acá hasta ese día. Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal, qué vamos a hacer. Yo tenía contrato en el horario de 13:30 a 15:30 hs".

En ese momento, la cara de los panelistas fue de total sorpresa y Damián Rojo manifestó: "Nos estamos enterando ahora".

Rápidamente, la conductora reaccionó y les pidió disculpas, asegurando que no se había dado cuenta: "Yo pensé que habían hablado, que ya les habían dicho. ¡Ay, perdón!"