Tras la visita de Nancy Pazos a La Mañana con Moria y sus fuertes declaraciones contra sus compañeras de LAM y A la Barbarossa, Mariana Brey decidió responderle sin filtros en "Ángel Responde", el ciclo de streaming de Ángel de Brito.

¿Qué dijo Mariana Brey sobre las declaraciones de Nancy Pazos?

"Ya ni le respondo a esta mujer porque no sabía que mi contrato con Telefe venía con feriado incluido, eso me encanta", comenzó la periodista y sumó: "Yo llegué y ella se podía tomar días, hacía lo que quería. Le faltaba el respeto a toda la producción, hacía lo que se le cantaba".

Mariana Brey en "Ángel Responde".

"Le quitaron días, después ella se tomaba lo que quería y bueno, así terminó", sostuvo Mariana Brey y cerró sobre Nancy Pazos: "Le mando un beso y que siga hablando de mí".

¿Qué había dicho Nancy Pazos sobre Mariana Brey?

"Cuando en el programa de Georgina me dijeron que venía Mariana Brey, dije que era un trabajo insalubre. Por eso negocié: pedí ir un día menos por la misma plata. No quería volver a vivir lo de LAM", comenzó la panelista en diálogo con Moria Casán.

"Siempre fui muy dura negociando mis contratos. Sé lo que quiero y lo que entrego", cerró Nancy Pazos en La Mañana con Moria.