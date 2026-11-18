Nelson Castro protagonizó una fuerte polémica con las frases que expresó al llegar a Chiclayo, Perú. Ahora, fue Nancy Pazos quién estuvo en Primicias Ya y opinó sin filtros sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre la polémica de Nelson Castro?

“Yo no eludo el periodismo de periodistas. De hecho, lo he ejercido durante mucho tiempo y te puedo decir no me gusta fulano o mengano”, comenzó la periodista en el ciclo de América TV, y sumó: “Creo que tanto Nelson como Mercedes (Ninci) son dos profesionales del carajo. Se equivocaron, claramente, espero que pidan disculpas. Sobre todo, porque no pasa solo por tu intención, porque cuando pasan esas cosas es qué pasó con el otro”.

“Si el pueblo peruano se sintió agredido, como lo vi en algunos colegas peruanos, está bueno pedir disculpas. Si lo que dijiste fue mal recibido, es de buena persona y periodista, pedir disculpas”, cerró Nancy Pazos sobre Nelson Castro.

¿Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo durante la visita del Papa?

El periodista y médico neurólogo Nelson Castro generó una fuerte controversia en Perú durante la cobertura de la visita del Papa León XIV, específicamente por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, norte peruano donde el pontífice fue obispo).

Durante una transmisión en vivo para TN desde Chiclayo, que se encuentra cerca de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Nelson Castro describió la zona impensada.

En diálogo con Jonatan Viale, dijo: “Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente.” Y aclaró que no era una periferia lejana: “Esto es Chiclayo… Está al lado de la Universidad Católica.”

A su vez, el periodista destacó la hospitalidad de la gente: “Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así.” En esta línea, Nelson hizo referencia a las condiciones de las viviendas, a las que definió humildes: "Todas casas a medio terminar, mal hechas".