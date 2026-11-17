El periodista y médico neurólogo Nelson Castro generó una fuerte controversia en Perú durante la cobertura de la visita del Papa León XIV, específicamente por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, norte peruano donde el pontífice fue obispo).

¿Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo?

Durante una transmisión en vivo para TN desde Chiclayo, que se encuentra cerca de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Nelson Castro describió la zona impensada.

En diálogo con Jonatan Viale, dijo: “Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente.” Y aclaró que no era una periferia lejana: “Esto es Chiclayo… Está al lado de la Universidad Católica.”

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A su vez, el periodista destacó la hospitalidad de la gente: “Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así.” En esta línea, Nelson hizo referencia a las condiciones de las viviendas, a las que definió humildes: "Todas casas a medio terminar, mal hechas".

Las críticas tras sus palabras fueron inmediatas y generalizadas, tanto en las redes sociales, como medios locales y de hasta autoridades peruanas por considerar las expresiones del médico neurólogo, que días atrás salvó a una mujer en pleno vuelo, despectivas o estigmatizantes, especialmente en el contexto de la visita papal.La controversia se convirtió en un tema de debate bilateral entre prensa argentina y peruana.

Las respuestas más fuertes fueron del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez quien llamó “descerebrado” a Castro, y dijo que “ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo”.

Pérez también recordó que de Chiclayo salieron aviones para ayudar a Argentina durante la Guerra de Malvinas (Perú envió de forma secreta 10 aviones cazabombarderos Mirage 5P a Argentina como apoyo militar), y cuestionó el tono despectivo, contrastándolo con el respeto que según el Gobernador se tiene hacia los argentinos.

La conductora de Willax Televisión Carla García también fue muy dura contra Castro, y defendió a Chiclayo como “ciudad de la amistad”, próspera y generosa, con patrimonio cultural y potencia exportadora.

“Ha estado ebrio y, como si eso no fuera suficiente, viene a burlarse. Esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos: Lambayeque y Chiclayo son ciudades prósperas. Posiblemente tengan lugares humildes, pero Chiclayo tiene las pirámides de Túcume y las Tumbas Reales de Sipán. ¿Qué sabrá ese argentino, pobre diablo, de cultura, de los moches y de lo que pasamos los peruanos?”, manifestó la escritora.

La periodista agregó sobre Castro y Mercedes Ninci, quien "menospreció" el catering que les brindaron: “Han mandado un par de mamarrachos, pobres diablos, absolutamente ignorantes. Y eso lo lamento por mis hermanos argentinos; está muy bien que estén molestos porque enviaron a un par de bestias”, declaró.

Además de señalar a Castro como un “pobre diablo con cara de E.T.”, y burlarse por sus expresiones dfaciales, desconociendo que las cicatrices visibles de Castro en la cara y el cuello se deben a una enfermedad grave que padeció de bebé (erisipela gangrenosa).

“Este tipo, Nelson Castro, y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser un profesional con plata, subirse al avión del Papa y ser unos completos miserables”, concluyó.