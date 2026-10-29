Rating: MasterChef Celebrity lideró en Telefe, Es mi sueño en El Trece, LAM le ganó a Bendita y Qué mañana fue lo mejor de El Nueve

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El miércoles 28 de octubre, MasterChef Celebrity fue lo mejor de Telefe por amplia diferencia, mientras que Es mi sueño volvió a ser lo más visto de El Trece. Por otro lado, LAM le ganó a Bendita en el prime time y Qué mañana metió la sorpresa superando en el prime puesto al programa de Edith Hermida en El Nueve.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 10.8; Telefe noticias 8.8; MasterChef Celebrity: la definición 8.0; El noticiero de la gente 7.6; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.3
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.2; Ahora caigo 5.5; Telenoche 5.3; Mediodía Noticias 5.1; El Zorro y Otro día perdido 4.7
Los más vistos de América TV: LAM 3.1; Intrusos 2.7; Primicias Ya 2.5; Sálvese quien pueda 2.1; América noticias 2.0
Los más vistos de El Nueve: Qué mañana! 2.7; Bendita 2.6; Telenueve central 2.4; Telenueve al mediodía 2.0; Telenueve al amanecer 1.6
Los más vistos de Canal Siete: Estamos en una, Mediodía bien arriba, Mundial sub 17 femenino: Argentina vs. Ghana y Sorteo quini seis 0.4; Canal 7 noticias (Central), Iluminadas, La noche es nuestra 2, Las mañanas con Andino, Televisión pública flash y Zona mixta 0.3; ADN Buena salud, Hay música especial, La noche es nuestra, Las mañanas con Andino, Se siente Argentina y Sorteo del loto 0.2; Aire nacional, Canal 7 noticias (Mañana) y Feliz vida 0.1
Rating: todos los números del miércoles 28 de octubre
El top five
MasterChef Celebrity 10.8
Telefe noticias 8.8
MasterChef Celebrity: la definición 8.0
El noticiero de la gente 7.6
Historias de corazón: Avenida Brasil 7.3
Los promedios
Telefe 7.4
El Trece 4.8
América TV 2.2
El Nueve 1.7
Canal Siete 0.3