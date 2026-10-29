El Nueve levantaría varios programas: Viviana Canosa, Fabián Doman, Romina Manguel y Tomás Méndez quedarían afuera

El Nueve habría tomado una drástica decisión respecto a su grilla de programación y revelaron que algunos programas del prime time serían levantados sobre el último tramo del 2026.

Según @teleavisador a través de su cuenta de X, informó que esta misma semana el canal culminará con la salida definitiva de los programas que ocupan la franja horaria de las 23:00 hs.

El Nueve.

De esta manera, Viviana Canosa, Fabián Doman, Romina Manguel y Tomás Méndez quedarían afuera del horario nocturno. En el caso de Canosa, la conductora estaba a cargo de "Viviana" todos los jueves, mientras que Fabián Doman conducía "Código Doman" todos los martes.

Por otra parte, Manguel era la conductora de "Opinión Pública" todos los miércoles, mientras que Méndez estaba a cargo de TL9 Denuncia los días lunes.

Ante la salida de estos programas, la gerencia del canal buscará reestructurar su grilla en el prime time y entre las modificaciones, el ciclo "El Tribunero" ocupará la franja de las 23:00 hasta las 0:30 a partir del lunes 2 de noviembre.

El Tribunero llegó a El Nueve.

Cabe destacar que, el programa de Luquitas Rodríguez desembarcó en El Nueve desde el lunes 21 de septiembre a la medianoche y solo por media hora. Sin embargo, debido a los buenos números del rating, decidieron extenderlo para que dure una hora y media.