La fuerte indirecta de Juana Viale para Andy Kusnetzoff tras el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

Tras el fuerte cruce que protagonizaron la China Ansa y Santiago Maratea en "PH: Podemos Hablar", Juana Viale decidió lanzar una fuerte indirecta contra Andy Kusnetzoff y apuntó contra la prensa.

¿Qué dijo Juana Viale sobre Andy Kusnetzoff y la prensa?

“Comportate, por favor, que esto es un programa serio”, comenzó la conductora en "La noche de Mirtha", y sumó picante: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto…”.

Sin querer profundizar en el tema, Juana Viale cerró sobre Andy Kusnetzoff: “Nosotros somos puro amor”. Por su parte, Yanina Latorre le respondió en sus redes sociales y escribió: “Avísenle que para que te levanten es con temas y personajes interesantes”.

¿Qué dijo la China Ansa sobre su cruce con Santiago Marateo?

“Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”, comenzó la periodista en diálogo con Yanina Latorre, y sumó: "Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”.

“Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”, continuó la China Ansa y fue la conductora quién comentó: “Justo le diste el ejemplo de la colecta donde a él lo acusaron de ladrón”. Al escucharla, la joven respondió: “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta, yo esperaba un total donde él se decía a sí mismo, ‘gracias chabón por todo lo que hiciste’”.

“Nosotros con mi familia lo adoramos a él y nos involucramos en las causas, que eso es lo peor de todo. Nunca lo juzgaría ni fue con una crítica ni con mala intención”, expresó la profesional y cerró sobre su cruce con Santiago Maratea: “Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar por algo de esto”.