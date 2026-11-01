Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: "¡Fuimos inmensamente felices!"

Este sábado 31 de octubre, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una antigua casona de San Telmo. Ahora, la pareja decidió compartir imágenes inéditas de la boda en sus cuentas oficiales de Instagram.

¿Cómo son las imágenes de la boda que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

“Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, escribieron junto al posteo en sus redes.

Las fotos que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Las fotos que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Las imágenes que subieron en sus cuentas de Instagram se los puede ver bailando, frente a un ventanal, con la gran torta que les preparó Damián Betular, abrazados y sonriendo. Además, se ve el traje beige que utilizó el conductor y el hermoso vestido blanco que eligió la cantante de pop.

Las fotos que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Las fotos que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La publicación que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat cosechó más de un millón de "Me Gustas" en menos de una hora y miles de comentarios en donde los usuarios aprovecharon la oportunidad para felicitar a la pareja.

Las fotos que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Las fotos que compartieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

¿Quién es Pedro Rosemblat, el marido de Lali Espósito?

Pedro Rosemblat tiene 36 años y si bien estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), no concluyó sus estudios y se dedica actualmente al mundo del stream.

El joven formó parte del programa El Destape, que conducía Roberto Navarro en C5N, y se hizo conocido por su personaje de "El cadete", a través del cual hacía humor político.

En las redes sociales se divirtió presentándose como "El Pibe Trosko" y además trabajó en diversas radios, entre ellas, Radio Nacional, Radio 10, Radio América, Nacional Rock y Radio del Plata. Anteriormente también publicó su libro "Patria o suerte, venceremos", de Editorial Aguilar.

Actualmente forma parte del streaming "Gelatina", el cual cobró mayor popularidad durante las Elecciones por la famosa "Fábrica de Jingles", donde los oyentes recreaban canciones para su candidato favorito.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en San Telmo a tres años de haberse conocido y estuvieron acompañados de sus amigos y familia.

La ceremonia fue muy íntima y, según reveló LAM, se llevó a cabo en Casa Carlos, una propiedad antigua del barrio porteño que fue preparada para realizar distintos eventos y bodas. La encargada de la organización fue Claudia Villafañe, que respetó el estilo de la artista: minimalista y modesto.