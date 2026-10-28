Edith Hermida habló tras el escándalo que se generó a raíz del enigmático de Nora Colosimo donde vinculó a La China Ansa y Pablo Migliore.

En esta oportunidad, no solo fue buscada como palabra autorizada por avocarse al periodismo de espectáculos y por conducir Bendita, sino que como compañera de MasterChef Celebrity de los afectados.

En una nota para SQP (América TV), le quitó dramatismo a lo ocurrido: “¿Dio una información incorrecta? Tampoco es tan grave, no es la Corte Suprema. Para mí se equivocó, pero no es tan grave. Es verdad que tiene una familia (la China) un bebé chiquito, pero no es tan grave”.

“La China es exagerada… yo estuve en la fiesta, todo el mundo se besaba. Igual, a Pablo Migliore todo el mundo lo persigue. No la China, otras lo persiguen, pero porque está buenísimo. A mí me gusta porque es duro, es arquero, como que te colgás, es divino”, comentó sobre lo ocurrido el día mencionado por la panelista de LAM.

Frente a la pregunta del notero sobre si sabía que el exfutbolista tenía pareja, lanzó irónica: “Sí, pero nos divertimos. Esas cosas se comparten, hay que decirle a la esposa”.

Finalmente, opinó sobre el rol protagónico de Wanda Nara en el reality: “Podemos compartirlo (al protagonismo). Yo me divierto… te digo que Wanda, para mí la subestimó el medio a Wanda. Ahora que la veo, me parece brillante, picante y sabe jugar este juego”.

La China Ansa contra Nora Colosimo

Luego de que Nora Colosimo insinuara en LAM que la China Ansa mantuvo un vínculo con Pablo Migliore, la periodista estalló contra la madre de Wanda Nara en diálogo con Sálvese quien Pueda.

“Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, comenzó la joven en el ciclo de América TV, y sumó: “Me cagó la tarde. Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”.

​“Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. […] Ese es el laburo que le faltó hacer. Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' […] Es una locura, no sé por qué”, insistió la periodista y aclaró sobre Wanda Nara: “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno. Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”.