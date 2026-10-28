Damián Betular abandona MasterChef Celebrity: por qué y quién lo reemplazará

Damián Betular podría abandonar MasterChef Celebrity (Telefe) en medio de la actual temporada y sería una nueva gran baja en el jurado después de la salida de Donato De Santis.

La noticia, que tomó por sorpresa a los espectadores del reality culinario, la dio a conocer Natalie Weber en Intrusos (América): "Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes".

De acuerdo con lo que anunció la panelista, el canal de las pelotas ya está buscando reemplazantes. La primera opción es Dolli Irigoyen, quien podría rechazar la oferta por el cansancio que le generan las horas interminables de grabación.

La otra opción, y la más esperada por el público, sería conseguir el regreso de Donato, pero también sería poco factible, ya que quería tomarse un descanso de este formato.

"En las fiestas se toman un receso, ahí él se iría, se va todo enero y vuelve en febrero", aseguró la modelo, dando a entender que sería una decisión temporal.

El cruce de Damián Betular con Marta Fort

MasterChef Celebrity (Telefe) continúa sumando inesperados momentos que generan revuelo en las redes sociales. En este caso, Marta Fort jugó al doble sentido con Damián Betular, que tuvo una inesperada reacción.

La hija del recordado empresario del rubro de las golosinas descolocó al integrante del jurado al momento de hacer la devolución del plato que Marta hizo con Morena Beltrán. El inesperado intercambio sucedió cuanto las participantes presentaron su tortilla de papas que denominaron curiosamente "tortilla on fire" y terminó explotando en la red.

Mientras Betular probaba la ensalada, la influencer sorprendió a todos con un comentario lleno de picardía: "¡Ay me hoteó esa forma de chupar el tenedor!", lanzó la participante. Enseguida el chef miró a la cámara y preguntó al no poder creer lo que estaba escuchando: "¿Cómo?". Ella insistió con la provocadora frase a lo que él respondió mientras continuaba con su tarea de probar el plato: "Voy a hacer que no escuché nada, Marta".

La insólita situación generó risas entre el resto de los participantes, mientras Wanda Nara se tapaba la boca para disimular la sonrisa que le provocó la ocurrencia de la influencer. "Para mí, Betu se cag... mucho de risa conmigo", disparó Marta Fort en los insert de los comentarios.

Pero ahí no terminó el divertido cruce. Cuando Betular vertió sobre el plato la totalidad de la vinagreta que había en una pequeña jarrita que acompañaba la ensalada, Marta Fort volvió a chicanear: "Estás goloso". Para colmo, cuando el chef intentó explicar por qué lo hizo tuvo un furcio que motivó cargadas de las participantes, los que marcó el final de su intervención y terminó reconociendo: "Estoy un poco nervioso".