Se filtró el nombre de quién sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity: "Ya tiene los dos pies afuera"

MasterChef Celebrity (Telefe) habría sufrido una nueva filtración de información y ya se conoce el nombre de quién sería el próximo eliminado del programa, a horas de la eliminación de Alejandro Lerner.

¿Quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity?

A esta altura, todo indica que la producción de MasterChef Celebrity no logra evitar frenar las filtraciones de lo que se graba pese a las cláusulas de confidencialidad que se encargó de hacer firmar a todo el mundo.

Nos enteramos que se iba Pachu Peña por boca de él cuando habló de más en una entrevista, o supimos que se despedía del programa Morena Beltrán por un comentario que hizo al pasar el Pollo Vignolo acerca de la salida de su compañera de ESPN del reality de cocina antes de que se pase al aire.

Lo cierto es que se habría producido otra filtración y la reveló Fede Flowers en su columna de espectáculos del programa de radio de Luis Majul. "Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días, ya le dijeron 'chau, chau, adiós'", anunció.

Y explicó: "Él ya venía titubeando con los platos, con la comida. Ya le venían entregando el delantal negro, que es cuando dicen que estás en crisis en el reality, porque sí o sí estás con un pie afuera".

Tras la explicación, el periodista anunció: "Bueno, ahora ya tiene los dos pies afuera. Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de Masterchef el señor Diego Ramos".

¿Se va Damián Betular de MasterChef Celebrity?

Damián Betular podría abandonar MasterChef Celebrity (Telefe) en medio de la actual temporada y sería una nueva gran baja en el jurado después de la salida de Donato De Santis.

La noticia, que tomó por sorpresa a los espectadores del reality culinario, la dio a conocer Natalie Weber en Intrusos (América): "Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes".

De acuerdo con lo que anunció la panelista, el canal de las pelotas ya está buscando reemplazantes. La primera opción es Dolli Irigoyen, quien podría rechazar la oferta por el cansancio que le generan las horas interminables de grabación.

La otra opción, y la más esperada por el público, sería conseguir el regreso de Donato, pero también sería poco factible, ya que quería tomarse un descanso de este formato. "En las fiestas se toman un receso, ahí él se iría, se va todo enero y vuelve en febrero", aseguró la modelo, dando a entender que sería una decisión temporal.