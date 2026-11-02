Javier Milei defendió a Santiago Maratea tras el cruce con la China Ansa en PH, Podemos Hablar: "Gravísimo"

Javier Milei reposteó un video donde Marcelo Polino asegura que la pregunta de Josefina "La China" Ansa a Santiago Maratea, que desató el escándalo, se la dio la producción de PH, Podemos Hablar (Telefe). El presidente opinó y escaló el conflicto en las redes sociales.

¿Qué dijo Javier Milei sobre la pelea entre Santiago Maratea y la China Ansa?

Continúa generando polémica el fuerte cruce entre la conductora y el influencer que pudo verse el fin de semana y que había provocado una gran expectativa luego de que se filtrara lo sucedido durante la grabación del programa.

Esta vez, fue el presidente de la nación, Javier Milei, que se metió en el debate y lo hizo a través de un comentario a un video donde Marcelo Polino habla del tema con el periodista Juan Etchegoyen.

Según dice Polino, la pregunta que le hizo la China en el mano a mano con Maratea se la dio la producción del programa de Andy. "A mí me están contando de que ella empezó a llorar porque la pregunta se la dio la producción", comenzó contando.

Y agregó en el mismo sentido: "La metieron en un quilombo en el que ella no tenía ninguna intención de meterse, ella se metió en algo que no sabía. El quilombo post programa no fue porque Maratea levantó el tono de voz, es por el quilombo en el que la metieron".

El posteo de Javier Milei defendiendo a Santiago Maratea | Captura X

Polino también reveló que el frente a frente de dos invitados se determina previamente y que ella consultó a la producción respecto de qué le podía preguntar a Maratea.

El video con este fragmento de la charla entre los periodista fue citada por Milei para apuntar, de nuevo, contra el periodismo: "Gravísimo. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka".

Y sumó: "Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina y en especial para el caso del periodismo político".

La intromisión de Javier Milei en la pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH a través de esta publicación provocó la reacción de numerosos usuarios de la red X que dieron su opinión sobre sorpresivo posteo del mandatario.