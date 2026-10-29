Mariano de la Canal sufrió un robo en su local de remeras y estalló en LAM: "Van a terminar presos"

Mariano de la Canal contó en LAM (América) que le robaron mercadería de su local de remeras en San Fernando, apenas siete días después de haberlo inaugurado. El mediático expresó su bronca y reveló que ya hizo la denuncia en la comisaría.

¿Qué le pasó a Mariano de la Canal?

El mediático, conocido en sus comienzos como "el fan de Wanda" abrió un comercio de ropa hace una semana ya fue víctima de los mecheros. Según su relato, no se dieron cuenta del robo en el momento, sino horas después cuándo a Mariano le llamó la atención el faltante de una campera.

Luego de preguntarle a sus empleados si habían vendido la prenda y que todos lo negaran, revisó el inventario y luego las cámaras hasta que encontró el momento exacto del hecho.

Apenas confirmado el hurto, el mediático se presentó en la comisaría de la zona a radicar la denuncia y minutos después subió varias historias a su Instagram para contar lo sucedido y escrachar a los delincuentes.

Después de compartir los videos a sus redes, De la Canal contó que recibió mensajes de comerciantes y vecinos de la zona que reconocieron a los involucrados: "Son mecheros conocidos de la zona". Y hubo más: "Me pasaron fotos y me dijeron que también habían entrado a sus locales".

También le explicaron cómo trabajan: "Van entre tres o cuatro; dos te entretienen y dos te afanan". Le contaron además que usan bolsas con doble revestimiento que impedirían que suenen las alarmas de los comercios.

Por si fuera poco, Mariano de la Canal expuso su situación en LAM y explotó de bronca. Destacó que la policía lo atendió rápido y que le entregó el material de las cámaras para la investigación: "Cuando fui a hacer la denuncia, me trataron divino".

Y explicó por qué le dolió el episodio: "Me da bronca porque uno está laburando. Me gusta hacer esto de la ropa y siempre me gustó el comercio". Aunque mantiene otros trabajos, el local es un proyecto con valor personal para él. Y cerró con una frase picante: "Van a terminar presos estos muertos de hambre".

Mariano de la Canal difundió imágenes tomadas desde las cámaras de seguridad | Instagram

Las angelitas lo escucharon con cierta desconfianza hasta que Pilar Smith se animó y lanzó: "¿Es real? porque sabemos que vos a veces…". Él se defendió con humor: "Yo puedo hacer chistes, pero qué mala compañera".

Denise Dumas fue por el lado de la coincidencia con la inauguración y le tiró una pregunta al hueso: "¿No estará haciendo esto para pasar el chivo?". Nazarena Vélez se sumó a las sospechas: "Te creemos, pero siento que un poco nos estás tomando el pelo".