Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000 y se la dedicó a su mamá, Romina Yan

Valentín Yankelevich cumplió uno de sus grandes sueños: consiguió su primera victoria en TC2000. Este domingo 1 de noviembre, en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, se impuso al volante de su Toyota Corolla Cross GRS y celebró un triunfo que tuvo una dedicatoria muy especial para su mamá, Romina Yan.

Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000

En su décima presentación en la categoría, Valentín largó desde la tercera posición y, tras superar a dos rivales en la primera vuelta, tomó el liderazgo que mantuvo hasta recibir la bandera a cuadros.

La emoción del resultado estuvo atravesada por el recuerdo de su mamá, a quien sintió acompañándolo durante la carrera. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, contó después de la victoria.

Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000

Luego, Valentín se expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió más postales de la fecha: "Y un día llegó. GRACIAS a todo el @gazooracing_arg , por el gran auto de hoy pero sobretodo por levantarme cada vez que caímos este año, felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera".

El auto de Valentín Yankelevich, un Toyota Corolla Cross GR-S (número 5) del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina (YPF Infinia)

Y continuó: "GRACIAS a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. GRACIAS a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón. Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas".

Valentín Yankelevich y su novia Alfonsina Servent

Con trabajo, aprendizaje y el acompañamiento de su familia, Valentín alcanzó un resultado que marca un hito en su carrera y abre una nueva etapa en su camino dentro del automovilismo.