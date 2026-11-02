Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000 y se la dedicó a su mamá, Romina Yan

Compartí esta nota
Valentín Yankelevich cumplió uno de sus grandes sueños: consiguió su primera victoria en TC2000. Este domingo 1 de noviembre, en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, se impuso al volante de su Toyota Corolla Cross GRS y celebró un triunfo que tuvo una dedicatoria muy especial para su mamá, Romina Yan.
En su décima presentación en la categoría, Valentín largó desde la tercera posición y, tras superar a dos rivales en la primera vuelta, tomó el liderazgo que mantuvo hasta recibir la bandera a cuadros.
La emoción del resultado estuvo atravesada por el recuerdo de su mamá, a quien sintió acompañándolo durante la carrera. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, contó después de la victoria.
Luego, Valentín se expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió más postales de la fecha: "Y un día llegó. GRACIAS a todo el @gazooracing_arg , por el gran auto de hoy pero sobretodo por levantarme cada vez que caímos este año, felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera".
Y continuó: "GRACIAS a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. GRACIAS a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón. Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas".
Con trabajo, aprendizaje y el acompañamiento de su familia, Valentín alcanzó un resultado que marca un hito en su carrera y abre una nueva etapa en su camino dentro del automovilismo.