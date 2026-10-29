Edith Hermida tildó de "agrandado" a un compañero de MasterChef Celebrity y estalló la polémica

Edith Hermida, actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe), cuestionó a uno de sus compañeros públicamente y generó una nueva polémica dentro del programa luego de conocerse una interna entre los participantes.

La concursante habló con Los Profesionales con Flor (El Nueve), el ciclo de Florencia de la V, y explicó cómo está viviendo su experiencia en el reality culinario.

“Yo la estoy pasando bomba, no me quiero ir, pero todos los días me voy preparando para ese momento porque no quiero que me afecte", expresó la conductora de Bendita (El Nueve).

Sin embargo, cuando se refirió a cómo era el trato con sus compañeros, lanzó sin filtros: "Lo que pasa es que los famosos son todos muy susceptibles, por ejemplo, si yo tengo un beneficio, lo voy a usar. Porque después están los que se hacen los buenos y es mentira, ya que van al mercado y se llevan toda la mercadería, cosas que no necesitan. Hay una doble cara".

MasterChef Celebrity. (Captura: Telefe)

“Por otro lado, lo de Martitegui y Vernaci no termina bien. No existe una manera de que termine bien", relató sobre la relación entre la locutora con el jurado.

Luego, cuando le preguntaron sobre quiénes eran “mosquitas muertas”, la conductora dio los nombres de Rocío Robles, la China Ansa y Karina Mazzocco, pero después apuntó sin filtros contra un compañero y lanzó: “Nazareno Casero está agrandado".

Finalmente, Edith Hermida mencionó a los participantes que tiene como favoritos en MasterChef Celebrity (Telefe) y aclaró: "A mí me gustan Luck Ra, Juli Poggio, Martita y Grego, esos son mis cuatro favoritos”.

¿Qué internas hay entre los participantes de MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity (Telefe) se va convirtiendo de a poco en escenario de disputas internas. En el programa del domingo 18 de octubre quedó claro que no solo hay fricciones con el jurado, sino que también las hay entre los participantes.

"Wanda hay quilombos en el grupo, perdoname que te moleste", disparó sin filtro Lizy Tagliani apenas comenzado el programa. Y amplió: "Están todos peleados porque parece que Luk Ra invitó a la casa a ver el programa y no fue nadie".

La conductora del ciclo abrió los ojos en señal de sorpresa y le preguntó directamente a Edith Hermida: "¿Qué está pasando en ese grupo de WhatsApp?".

La participante confirmó la versión de Lizy: "Luck Ra invitó a ver el primer programa ese mismo día y nosotros todos teníamos planes, entonces no pudimos ir".

"¿Pero le avisaron o se quedó con la picadita solo?", repreguntó Wanda. "Yo le avisé. Yo me moría de ganas de conocer la casa de Luk Ra", insistió Edith. En ese momento, Maru Botana intervino en la charla para confirmar las afirmaciones de Lizy y Edith haciendo preguntando en general: "Pero...¿no fue nadie?"

"Es que se organizó mal. Él avisó último momento", disparó Sebastián Presta. "Se avisó con una hora de anticipación", se escuchó decir desde el fondo intentando justificar. Marta Fort se sumó a la explicación apuntando también contra el organizador de la fallida juntada: "Luk Ra invitó un asado a las 8 de la noche y bueno, la gente tiene otros planes".

Lizy Tagliani fue la encargada de ventilar las internas de MasterChef Celebrity | Captura Telefe

El único que confirmó su presencia fue Diego Ramos, pero terminó decepcionándose. "Yo fui el único que dijo '¡ay, yo voy!' Pero nadie me contestó 'bueno, vení'. A nadie le importó", reconoció. "Pero hubieras ido solo", le reprochó Wanda.

Lizy también lanzó otra bomba interna con otro participante que ya se había filtrado días antes: "Y Mala Fama se fue del grupo también". Fue el mismo Hernán Coronel, cantante del grupo de cumbia y participante del reality culinario quien confirmó que abandonó el grupo de WhatsApp de los participantes porque sus mensajes no tenían respuesta.

"Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola", había dicho en ese momento.

Diego Ramos fue el único que confirmó que iba a la casa de Luck Ra pero nadie le contestó | Captura Telefe

"Pero tanto lío y a tres semanas de haber empezado", se indignó Wanda. Pero todavía faltaba blanquear otra interna.

"(Pablo) Giralt desapareció, se angustió muchísimo. Se peleó con la China Ansa porque dijo que es muy pesado", ventiló Lizy, convertida en la vocera del grupo.

Ante esto, Ansa reflexionó con cierto hartazgo: "Corten con tanta sensibilidad. Tenemos cosas más importantes que responderle uno por uno a las personas que están en el grupo".

Finalmente y luego de escuchar las internas del grupo de MasterChef Celebrity, Nazareno Casero propuso una original idea: "Vamos a empezar a contar todos nosotros, así los chimenteros no tienen información".