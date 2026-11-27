Marta Fort confirmó que fue convocada para participar del "Bailando con las Estrellas", el nuevo reality conducido por Santiago del Moro en Telefe, a partir del 2027.

Según revelaron en Primicias Ya, el conductor será el encargado de llevar a cabo el certamen internacional llamado "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) que tendrá su formato adaptado en Argentina.

Dancing with the Stars.

Al aire de LAM (América TV), Fefe Bongiorno amplió la información en enigmático y expresó: "Tenemos una confirmada más para Bailando argentino. Lo acaba de contar ella, lo acaba de decir ella en Blender".

"Nunca la vi bailar y de hecho dijo algo así como que le interesaba desarrollar sus habilidades motrices", agregó.

Tras revelar el nombre en la televisión, Ángel de Brito opinó sobre su convocatoria y fue tajante: "A mí me parece, no por Marta, me parece un error repetir personajes".

Cabe destacar que, hace unas semanas atrás, el conductor también dio a conocer que "la primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro es La Joaqui" y que "la cantante estaba dispuesta a hacerlo". Ahora, se suma Marta Fort a la lista de participantes.

¿De qué trata el reality Bailando con las Estrellas?

El programa "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) trata sobre figuras del espectáculos que prepararán distintas coreografías con bailarines profesionales donde el jurado les brindará cada devolución. Además, el público también participará de la competencia.

La idea es acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: desde los ensayos, las presentaciones en el estudio hasta el recorrido final de cada participante.

Bailando las Estrellas.

Si bien hubo un momento en el que se evaluó la posibilidad del regreso de Got Talent Argentina, finalmente confirmaron que dieron marcha atrás con la nueva temporada del reality y apostarán por el formato internacional.

Por el momento, no se confirmó cuándo será la fecha de su estreno ni tampoco los jurados que darán sus devoluciones.