Ángel de Brito se refirió al futuro de LAM y, pese a que no reveló a qué canal irá el año que viene, le puso fin a las especulaciones.

Luego de su misterioso mensaje en la red con la frase "decisión tomada", el conductor despejó dudas y pidió que "no le den bola a los rumores".

Al aire de Ángel Responde (Bondi Live), Ángel de Brito manifestó: "Un día dicen que voy a El Nueve, otro que voy a América... Un día que está confirmado El Nueve, un día que está confirmado América".

¿Qué pasará con LAM el año que viene?

"Están los dos canales desesperados por confirmar una decisión que no está firmada ni confirmada. La decisión está hablada y tomada, pero hasta que yo no firme un contrato no voy a estar en ningún lado", aclaró contundente.

"Sino, en enero yo me voy de vacaciones y arréglense. Yo ya les conté. Me reuní con los dos canales, me reuní con Víctor Santa María y charlamos de la posibilidad de ir a El Nueve, me reuní también por la posibilidad de seguir en América. Ambos nos ofrecen contratos buenísimos para quedarnos años en cualquiera de los dos canales, pero nada está firmado", detalló.

Mientras se define el futuro de LAM, el periodista continuará en el streaming: "Bondi sigue. Desde los estudios de El Nueve. Eso sí es cierto. En enero seguimos acá y en febrero nos mudamos al canal. Quizá paremos unos días por cuestiones técnicas, calculo. No sé. A mí nadie me cuenta nada sobre estas cosas".

"Ayer vi el render del estudio nuevo de Bondi y me encantó. Es más grande, nos vamos a poder mover... Hay de todo, pero no lo quiero espoilear hasta que no lo veamos. Hay que ver qué figuras se incorporan, porque, casa nueva, amigos nuevos", adelantó entusiasmado.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora de contenidos Mandarina, la cual Mariano Chihade vendió al Grupo Octubre, y la televisión se vio revolucionada de cara a fin de año.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo.

LAM con Ángel de Brito comenzó en mayo de 2016 en El Trece y luego de seis temporadas se mudó a América TV en 2022.