María Sol Urroz habló por primera vez sobre su denuncia contra el periodista de C5N Diego Gabriele y reveló estremecedores detalles.

La comunicadora contó que mantuvo un vínculo afectivo con Diego Gabriele durante 2021 y que, pese a que vivió diferentes situaciones de violencia con él, recurrió a la Justicia cuando intentó matarla.

María Sol decidió alzar su voz luego de que Robertito Funes Ugarte expusiera a Gabriele, en medio de su descargo por su cruce con un vendedor.

Funes Ugarte apuntó contra el medio Minuto Uno, que pertenece a C5N, por la manera en que contó la noticia de su altercado en pleno móvil de LN+ y sentenció: "Corrupto y atorrante, dejá de ensuciar. Hablá del periodista 'golpeador y ahorcador' de conductoras que tenés en tu canal, que sigue al aire. Sol Urroz fue víctima allí y taparon todo".

Desde El Ejército de la Mañana, el programa integrado por Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Santiago Riva Roy en Bondi Live, investigaron el caso y sacaron a María Sol al aire para que contara su historia.

La denuncia de María Sol Urroz contra Diego Gabriele

"Además de hostigarme, de ser un psicópata y de volverme loca, me ahorcó con las dos manos en la cama hasta dejarme sin aire. Por suerte pude gritar y una vecina me escuchó", narró la periodista.

"En su momento, la Justicia actuó muy bien y rápido, me dieron un botón antipánico y me tomaron la denuncia. Esto no fue en el ámbito laboral, por eso no involucré a C5N", aclaró.

"Yo era conductora y él era cronista. El vínculo empezó en 2021, en plena pandemia. Duró tres meses pero fue muy intenso. Después, él decidió volver con su exmujer y ahí no paraba de hostigarme y psicopatearme. Me llamaba para decirme que se iba a suicidar, que volvamos", relató.

María Sol Urroz reconoció que sufrió diversos hechos de violencia, pero la gota que rebalsó el vaso fue la noche en que Diego Gabriele la ahorcó: "Lamentablemente, tuve que hacer la denuncia después de que él intentó matarme".

"Más allá de todo, él me siguió llamando para decirme por qué estaba saliendo con otra persona. Su mamá también me llamó para amenazarme... me decía que no me iba a salir barata la denuncia que había hecho", continuó.

"Entrás en un vínculo vicioso que no sabés cuándo vas a salir de ahí. Es muy difícil porque no te creen, te dicen que sos exagerada, entonces no sé qué consejo puedo dar", añadió.

"En ese momento, desde C5N me contuvieron, pero fue algo más del ámbito privado. Esto fue en marzo y yo me fui del canal en noviembre. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, y yo no era quién para pedir que lo echaran, entonces preferí hacerme a un costado", recordó.

Pese al dolor, María Sol Urroz rehizo su vida luego de cinco años, se casó y tuvo una hija, y aseguró que habló por primera vez de la denuncia contra Diego Gabriele para cerrar un capítulo.