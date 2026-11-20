Mike Amigorena sorprendió al hacerle una especial propuesta a Yanina Latorre luego de que revelara que el actor es su amor platónico desde hace años.

En una nueva edición del react de MasterChef Celebrity, la producción le puso en vivo un video del artista donde la invitaba a cumplirse su deseo de cenar juntos: "Hola, Yani. Vamos a comer y otro día te cocino. Vamos a comer un rooftop".

Sin dudarlo y con una sonrisa enorme en su rostro, lanzó: "Ay, sí. Te acepto". Y, volvió a recordar con total seriedad: "Es que me encanta él. Me encanta. En serio, estuve enamorada".

En ese momento, Lizardo Ponce advirtió: "Te pusiste colorada", y ella quiso salir de la encrucijada: "Chicos, soy una señora grande".

"Suerte que Lola esté en México. Espero que Dieguito... A mi marido me chupa tres huevos, pero espero que Dieguito no esté viendo a la vieja de la madre beboteando a Mike Amigorena", manifestó su preocupación por lo que sentirían sus hijos.

Entonces, contó que es lo que más le atrae de Mike: "Me gustan los tipos que tienen buena voz".

¿Qué dijo Yanina Latorre de Mike Amigorena?

La conductora estuvo al frente del stream react de MasterChef Celebrity (Telefe) mientras que reemplazaba a su hija Lola Latorre y, en medio de una conversación con Lizardo Ponce, lanzó: "Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo".

Después de haberlo dejado boquiabierto, comenzó a hablar de sus dotes culinarios: "Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo".

"En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido", admitió pese a que nunca tuvo la posibilidad de hablarle.

"Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio", continuó contando y, hasta aseguró: "Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él".