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Natalie Pérez publicó unas románticas fotos junto a su pareja Tomás Rottemberg después de que hayan confirmado su romance hace unos meses atrás.
Mediante su cuenta de Instagram, la actriz hizo un recuento de distintas postales que mostraban los momentos más especiales que compartieron desde que están juntos.
Con recorridos por la ciudad, cenas románticas, fiestas, viajes en subte y hasta fotos de ellos durmiendo juntos, mostraron el gran amor que se tienen.
Además, lo acompañó con un escueto pero sentimental mensaje: "Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero que buenas que están", el cual terminó con una broma: "(Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?)"
Tomás Rottemberg sobre su relación con Natalie Pérez
El periodista Gustavo Méndez dio la noticia mediante sus redes sociales y detalló: "La exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo empezaron a frecuentarse más allá del vínculo laboral, tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando".
"Tomás es el hijo del histórico productor Carlos Rottemberg, dueños y programadores de las salas Multiteatro y MultiTabaris de calle Corrientes", agregó.
Luego, Adrián Pallares se comunicó con Tomás y compartió su palabra al aire de Intrusos (América TV). "Hablé con él porque lo conozco desde chico y cuando le pregunté por Natalie Pérez, me dijo que salieron un par de veces", contó. "Y me dijo: 'No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común'", sumó.