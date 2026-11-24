Natalie Pérez publicó unas románticas fotos junto a su pareja Tomás Rottemberg después de que hayan confirmado su romance hace unos meses atrás.

Natalie Pérez y Tomás Rottenberg

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz hizo un recuento de distintas postales que mostraban los momentos más especiales que compartieron desde que están juntos.

Natalie Pérez y Tomás Rottenberg

Con recorridos por la ciudad, cenas románticas, fiestas, viajes en subte y hasta fotos de ellos durmiendo juntos, mostraron el gran amor que se tienen.

Natalie Pérez y Tomás Rottenberg

Además, lo acompañó con un escueto pero sentimental mensaje: "Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero que buenas que están", el cual terminó con una broma: "(Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?)"

Natalie Pérez y Tomás Rottenberg

Tomás Rottemberg sobre su relación con Natalie Pérez

El periodista Gustavo Méndez dio la noticia mediante sus redes sociales y detalló: "La exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo empezaron a frecuentarse más allá del vínculo laboral, tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando".

"Tomás es el hijo del histórico productor Carlos Rottemberg, dueños y programadores de las salas Multiteatro y MultiTabaris de calle Corrientes", agregó.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg juntos

Luego, Adrián Pallares se comunicó con Tomás y compartió su palabra al aire de Intrusos (América TV). "Hablé con él porque lo conozco desde chico y cuando le pregunté por Natalie Pérez, me dijo que salieron un par de veces", contó. "Y me dijo: 'No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común'", sumó.