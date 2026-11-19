Tras la exposición mediática que provocó su participación en MasterChef Celebrity, este jueves 19 de noviembre Edith Hermida estuvo en "Amanece que no es Poco" y reveló que comenzó terapia para afrontar el repentino cambio.

¿Qué dijo Edith Hermida sobre la exposición de MasterChef Celebrity?

"Me da vértigo verme replicada en todos lados, por ahora vengo bien. Mi mamá piensa que soy la mejor del mundo cuando me ve. Con todo este quilombo empecé terapia, me agarró de vieja", reveló la conductora, y sumó: "Por primera vez en mi vida necesité compensar con terapia todas las cosas álgidas que me pasaron con la exposición. No solo por MasterChef, tuve que ir a terapia por todo".

Imagen reciente de Edith Hermida.

"Ahora estoy en terapia con el tema de aprender a poner límites, no sé poner límites. Yo no le puse límites ni a mis hijas, ni a mi familia ni a nadie", continuó Edith Hermida y cerró: "Fui un par de veces cuando mi hija más grande empezó la adolescencia porque no podía creer lo mala que era y lo mal que me trataba, me dolió mucho su adolescencia".

El tenso cara a cara que protagonizaron Edith Hermida y Yanina Latorre

Yanina Latorre y Edith Hermida sorprendieron al protagonizar un tenso ida y vuelta al aire de Sálvese quien Pueda tras sus años de enfrentamiento.

“Después de todas las veces que me hiciste mierda, me dijiste loro, te burlaste de mi con Beto...”, comenzó filosa la conductora del ciclo de América TV, y sumó: “Yo no me olvido, tengo mucha memoria”. “Te hacés la copada y sos más conchuda que yo. Te dicen la conchuda tus compañeros”, agregó sin filtros.

Lejos de apuntar contra Yanina Latorre, Edith Hermida decidió darle la razón y cerró el ida y vuelta diciendo: “Sí, un poco me critican porque me paso un poquito de rosca, pero no me importa”.