Fernanda Iglesias expuso audios del Chato Prada coqueteando con una joven de 26 años tras su separación de Lourdes Sánchez

Pablo Chato Prada se separó de Lourdes Sánchez luego de 16 años de relación y un hijo en común, y habría encontrado el amor nuevamente.

Luego de que la bailarina blanqueara su romance con Francisco Liotta, se conoció que el productor televisivo estaría iniciando un vínculo con una joven de 26 años.

¿Quién es la nueva novia del Chato Prada?

Fernanda Iglesias dio la información en Puro Show (El Trece) y contó: "Está saliendo con una chica, es algo bastante formal... La llevó a su casa, no estaba el nene, pero es un terreno muy íntimo".

"Es una chica joven, morocha y sería su novia", comentó la periodista, sin dar más detalles.

Luego, Fernanda redobló la apuesta y expuso en sus historias de Instagram la identidad de la mujer en cuestión, junto a los audios que le envió el Chato Prada.

"Les presento a Agos Navarrete, 26 años, 2 hijos. El Chato la empezó a seguir en Instagram. Le reaccionó a una historia y se pasaron los teléfonos y empezaron los audios...", escribió.

Acto seguido, compartió los mensajes de voz donde Prada le decía a Navarrete: "¿Qué hacés, hermosa? Te dejé un mensajito, estaba en el gimnasio... ¿todo bien?".

"Bueno, dale, corazón, hablemos después más tarde. Estoy yendo a tomar un cafecito con un amigo...", se lo escucha decir en un tono seductor. "Perdón, estoy en medio de un quilombo de la separación, Agos, después te hablo...", le manifestó en otro audio.

Agostina Navarrete es oriunda de Carlos Pellegrini, Santa Fe, y en diálogo con el Portal Pellegrinense confirmó que se están conociendo con el Chato Prada desde hace un mes aproximadamente, aunque todo es muy reciente aún.

La joven tiene su cuenta de Instagram en modo privado, pero en la descripción se puede leer "mamá de France y Fermín, amores de mi vida".