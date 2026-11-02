Sergio Lapegüe contó la intimidad de su encuentro con Lionel Messi: su peripecia para ingresar al hotel y la charla con el futbolista

Sergio Lapegüe conoció personalmente a Lionel Messi y dio detalles del encuentro que guardará para siempre en su corazón.

El conductor y su esposa viajaron a Estados Unidos para visitar a su hijo Franco, que está estudiando allí, y compartieron un momento único junto al jugador del Inter Miami.

Al aire de Lape club social (América TV), Sergio Lapegüe contó la intimidad de su encuentro con Lionel Messi y expresó su emoción: "Me encontré con un ser humano con los pies sobre la tierra, un tipo normal, terrenal".

"Me sentía incómodo porque fui para sacarme una foto nada más y él me dijo 'pasá'", expuso.

Luego, Lapegüe reveló su peripecia para ingresar al hotel donde estaba Messi: "Me dijeron que me esperaba a las 11 de la mañana. Era la segunda vez que estaba nervioso en mi vida. Cuando llegué pensaban que era huésped, pero les dije que iba a ver a Leo Messi".

"Me dijeron que me tenía que retirar del lugar y me sacaron a la calle. Vino alguien de seguridad y me dijo que si no me iba, en cinco minutos llamaba a la policía", relató sobre la situación a la que se enfrentó.

"Después, el mismo señor que me echó, se acercó y me hizo pasar a un lugar super exclusivo. Nos llevaron a un piso donde estaba el Inter Miami y Kily González fue quien abrió la puerta", continuó.

"Ahí aparecieron Rodrigo De Paul y Messi, y me dieron un abrazo. Empezaron a preguntarnos qué hacíamos y les explicamos que nuestro hijo estababa estudiando en Harvard...", recordó.

"Le empezaron a preguntar a Franco cómo hizo para llegar a la universidad, cómo es la vida acá... Querían averiguar todo, era una charla de amigos. Era un sueño", aseguró Sergio Lapegüe.

¿Cómo fue el encuentro de Sergio Lapegüe con Lionel Messi?

Sergio Lapegüe y Silvia "Bochi" Todaro viajaron a Estados Unidos para visitar a su hijo Franco, y vivieron un momento soñado: conocieron personalmente a Lionel Messi.

Franco Elvis Lapegüe aplicó para estudiar en Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, y dejó su vida en Argentina para concretar sus objetivos.

A dos meses de la partida del joven a Estados Unidos, Sergio Lapegüe y Bochi fueron a visitarlo.

Pese a que el motivo de la travesía era pasar tiempo con Franco, una opotunidad única se presentó y cambió los planes de la familia.

Con gran alegría, Sergio Lapegüe mostró en su cuenta de Instagram que compartió un momento inolvidable junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Kily González y Luis Suárez.

"¿Qué más puedo soñar? Vinimos visitar a Fran a Harvard y justo juega el Inter Miami en Boston. Y por qué no soñar a lo grande... lo máximo", escribió el conductor.

"Y lo conocimos, y los sueños se cumplen. Charlamos, el tiempo se detuvo por un instante. Era hablar con amigos de siempre, con la humildad del más grande", describió sobre lo vivido.

"Rodeado de sus amigos. El nos preguntaba a nosotros... ¿Se dan cuenta? El ser humano que nos dio tanta alegría estaba interesado en saber de nuestras vidas. No puedo más de la emoción", manifestó.

"Gracias, gracias, gracias por tantas emociones universo. ¡Qué año, Dios!", celebró Lapegüe junto a un álbum de fotos que guardará para siempre.