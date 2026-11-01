El sábado 31 de octubre, la tensa emisión de PH, Podemos Hablar, que tuvo a La China Ansa y Santiago Maratea como foco debido a su fuerte cruce, fue lo más visto de Telefe y del día en general, subiendo 1.4 puntos desde su última emisión, indicó Ibope.

La noche de Mitha (Eltrece) promedió 2.8 puntos, superó los números del fin de semana pasado y se posicionó entre los más vistos del canal.

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El top five

PH Podemos hablar 8.2 PH Podemos hablar II 6.7 Pasapalabra 5.4 Tierras 4.4 La familia Ingalls 3.7

Los promedios

Telefe 4.5

El Trece 3.3

América TV 1.3

El Nueve 0.5

NET 0.3

Canal 7 0.2

Alpha TV 0.1