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El sábado 31 de octubre, la tensa emisión de PH, Podemos Hablar, que tuvo a La China Ansa y Santiago Maratea como foco debido a su fuerte cruce, fue lo más visto de Telefe y del día en general, subiendo 1.4 puntos desde su última emisión, indicó Ibope.
La noche de Mitha (Eltrece) promedió 2.8 puntos, superó los números del fin de semana pasado y se posicionó entre los más vistos del canal.
- Los más vistos de Telefe: PH Podemos hablar 8.2. PH Podemos hablar II 6.7. Pasapalabra 5.4. Tierras 4.4. Los Simpsons 3.6
- Los más vistos de El Trece: La familia Ingalls 3.7. "La momia" 3.6. "Viejos", La noche de Mirtha 2.8. Los tres chiflados 2.0. Resto del mundo 1.7
- Los más vistos de América TV: Secretos verdaderos 1.9. Pasión de sábado, Pasión de sábado (especial) 1.3. "Una noche de amor" 1.2. "Una noche de amor", Re te paso ubicación 0.9. Pasión de sábado repetición 0.8
- Los más vistos de El Nueve: Implacables 1.2. Con estilo 0.9. sábados con jey 0.6. Automas 0.5. Clave argentina, Lo mejor del 9, primera vuelta 0.4
- Los más vistos de Canal 7: TV Pública flash informativo 0.6. la ruta de las especias 0.4. Flora y fauna, Grip, Se siente Argentina, se siente argentina de colección, vivir viajando 0.3. Canal 7 noticias, desde el palacio 0.2. ADN Buena salud, Aire de campo, Canal 7 noticias internacionales, Clave para un mundo mejor, El club de la manada, Nuestro ejército, pampero tv 01
- Los más vistos de Net TV: "Marea letal" 0.5. "Hombre peligroso" 0.4. "El guerrero" 0.3. Argentinos x argentina, Bpm live, "La espada del dragón", "Un lugar solitario para morir" 0.2
- Los más vistos de Alpha TV: "La búsqueda", Conciertos alpha, Musicales Alpha 0.2. Alpha TV, Mala yunta 0.1
El top five
- PH Podemos hablar 8.2
- PH Podemos hablar II 6.7
- Pasapalabra 5.4
- Tierras 4.4
- La familia Ingalls 3.7
Los promedios
Telefe 4.5
El Trece 3.3
América TV 1.3
El Nueve 0.5
NET 0.3
Canal 7 0.2
Alpha TV 0.1