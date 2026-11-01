Benjamín Amadeo reveló cómo reaccionó a la prensa tras su mediática separación de Lali Espósito

Este fin de semana, Benjamín Amadeo estuvo en "PH Podemos Hablar" y habló sobre un titular en particular que salió en los medios tras su mediática separación con Lali Espósito.

¿Qué dijo Benjamín Amadeo sobre la prensa tras su ruptura con Lali Espósito?

“Me acuerdo que yo me había separado de Lali en su momento, hace ya como 10 años o más, y salí a comprar cebolla para hacer un tuco. Y como uno sale a comprar una cebolla para hacer un tuco un domingo, caminé mucho porque no había nada muy abierto y tuve que ir como a un chino lejos. Entonces volví medio en pijama con dos cebollas en una bolsa caminando”, comenzó el cantante en el ciclo de Telefe.

“Yo me reía porque digo: claro, en un gran momento, me estaba haciendo mi tuquito, era un día de sol, ¡pero solo le alcanza para dos cebollas! Solo dos cebollas, tres empanadas… 'El mal momento tal, lo destrozó'”, continuó con humor Benjamín Amadeo y sumó: “Como yo siempre tuve un recorrido muy poco expuesto por mi vida, no tanto por mi trabajo, fue un gran aprendizaje de entender que muchas veces no todo termina en los lugares en donde deseamos. Hay que ser cuidadoso si uno quiere mantener la paz; y eso me hizo aprender un montón”.

“Siento que por ahí cuando alguien no está expuesto piensa que lo peor de la exposición es que hablen de vos. En realidad lo peor es que hablen de alguien que no sos vos usando tu nombre; cuando el titular habla de algo que no tiene nada que ver con vos, hasta tal punto que no sabés ni cómo defenderte porque no tiene nada que ver con vos”, cerró el artista.

¿Quién es la pareja de Benjamín Amadeo?

Martina es abogada y comenzaron a salir a fines del 2015, pero fue en septiembre de 2016 que el actor, cantante y músico se mostró en público con su nuevo amor tras su separación de Lali Espósito el año anterior. Una lluvia de fotos cayó sobre la pareja, que había asistido a una avant premiere.

Tras mostrarse juntos por primera vez, Benjamín visitó en aquel momento Perros de la Calle y, con humor, le contó a Andy Kusnetzoff cómo conoció a Martina.

"Lo mío fue muy cursi, pero me gusta creer que fue así. Fue un momento como el de la película El gran pez. Porque la vi y flashee", comenzó contando el cantante.

"Estaba en el boliche, la vi y me voló la cabeza. Ella se estaba riendo... ¿y vieron El gran pez, cuando el personaje de Ewan McGregor conoce a la chica en el circo? Bueno, ahí sucede algo que está muy bueno, que espero que les haya sucedido alguna vez, que es como que el tiempo se detiene.. Yo tuve un poco esa sensación", describió Benjamín Amadeo sobre el momento en el que conoció a Martina en Tequila.

"Lo genial fue que el destino me proveyó una amiga en común. El destino estuvo muy generoso. Entonces yo, con una locuacidad muy asombrosa, le dije: '¿Querés champgne?'. Y ella me dijo que 'no'. Dio media vuelta y se fue", continuó.

"Siento que gané por insistencia, porque ella bajó a la pista y me la volví a cruzar. Ahí le volví a preguntar: '¿De verdad no querés champagne?'. Y Martina me miró como diciendo 'volá de acá'. Y me fletó…", recordó.

"Al otro día me levanté, me tomé un bidón de agua, me empezó a funcionar el RAM y dije: 'Ayer conocí a esta chica y necesito decirle algo más'. Entonces, empecé a rastrear a nuestra amiga en común y le pido el teléfono de Martina… Y le mandé un mensaje, que decía: '¿Vas a querer champagne?'. Y ella me pone: 'Ya sé quién sos'. Eso fue un fin de semana de diciembre. Ahí empezó la relación", relató Benjamín Amadeo en su momento.