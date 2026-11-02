La emoción de Cris Morena y Gustavo Yankelevich tras el primer triunfo de su nieto Valentín en el TC2000

Cris Morena compartió en su cuenta de Instagram la alegría que significó para ella el primer triunfo de su nieto Valentín Yankelevich en la categoría TC2000. Gustavo Yankelevich también le dedicó unas emotivas palabras.

¿Qué dijeron Cris Morena y Gustavo Yankelevich sobre la primera carrera ganada de Valentín Yankelevich?

Tal como se hubiese sentido cualquier abuelo por los logros de sus nietos, la productora de espectáculos y su exmarido no pudieron contener su emoción tras el primer triunfo de su nieto, hijo de Romina Yan, en la categoría TC2000 del automovilismo nacional.

El posteo de Cris Morena dedicado al triunfo de Valentín

"¡Maravilloso nietito querido! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño", escribió Cris Morena en un posteo en el que incluyó varias fotos de Valentín durante la celebración posterior al triunfo.

"Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo se viene. Te amo y te admiro muchísimo", agregó conmovida la productora de espectáculos.

Y cerró: "¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría".

Pero Cris Morena no fue la única en destacar en las redes el importante logro de Valentín. En una publicación del joven automovilista en su Instagram donde agradece a todos los que hicieron posible el objetivo -en la que tampoco faltaron imágenes de la carrera-, su abuelo, el empresario Gustavo Yankelevich, también le dedicó algunas conmovedoras palabras.

El mensaje de Gustavo Yankelevich a su nieto tras el triunfo

Entre los comentarios del posteo del deportista, escribió: "Valen Querido ! Es un día de mucha emoción, siento que por fin llegó lo que tanto deseaste".

Luego hizo una observación para destacar el cariño que tienen hacia Valentín sus compañeros: "Lo que más me conmovió es cómo te lo festejaron tus compañeros de equipo y los integrantes del GAZOO Racing Argentina. Te Felicito".

¿Qué dijo Valentín Yankelevich tras su primer triunfo en el automovilismo profesional?

Valentín Yankelevich cumplió uno de sus grandes sueños: consiguió su primera victoria en TC2000. Este domingo 1 de noviembre, en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, se impuso al volante de su Toyota Corolla Cross GRS y celebró un triunfo que tuvo una dedicatoria muy especial para su mamá, Romina Yan.

Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000

En su décima presentación en la categoría, Valentín largó desde la tercera posición y, tras superar a dos rivales en la primera vuelta, tomó el liderazgo que mantuvo hasta recibir la bandera a cuadros.

La emoción del resultado estuvo atravesada por el recuerdo de su mamá, a quien sintió acompañándolo durante la carrera. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, contó después de la victoria.

Luego, Valentín se expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió más postales de la fecha: "Y un día llegó. GRACIAS a todo el @gazooracing_arg , por el gran auto de hoy pero sobretodo por levantarme cada vez que caímos este año, felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera".

Valentín Yankelevich y su novia Alfonsina Servent

Y continuó: "GRACIAS a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. GRACIAS a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón. Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas".

Con trabajo, aprendizaje y el acompañamiento de su familia, Valentín alcanzó un resultado que marca un hito en su carrera y abre una nueva etapa en su camino dentro del automovilismo.