La muerte de Marcos Camino continúa conmoviendo al mundo de la música popular, pero también comenzó a dejar en evidencia la cruda interna que hay en torno a Los Palmeras. El hijo del fundador de la banda de cumbia santafesina agradeció los gestos de cariño recibidos, pero también hizo una curiosa advertencia.

¿Qué dijo el hijo de Marcos Camino tras la muerte de su padre?

Marcos Camino Jr. además de llevar el mismo nombre de su papá, eligió el mismo instrumento para tocar que, por décadas, se colgó el fundador de Los Palmeras: el acordeón. Hace pocos días se lo vio conmovido hasta las lágrimas sobre el escenario en lo que fue el primer show del grupo tras la muerte de su líder.

El emotivo mensaje que publicó Marcos Camino Jr.

Transcurrida poco más de una semana de la partida de Camino, su hijo compartió con sus seguidores un conmovedor mensaje vinculado a lo vivido en los últimos días. "Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles", comenzó diciendo el músico.

También destacó la importancia de los mensajes de afecto recibido en uno de los momentos más difíciles de su vida: "Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos". Y agregó: "No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto".

El acordeonista reflexionó sobre el destino y la capacidad de superar las adversidades de la vida: "A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas".

Pero los más picante llegó en el tramo final del descargo donde se encarga de dejar bien en claro que, tarde o temprano, contará cosas que seguramente le molestarán a alguien: "Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papa".

Marcos Camino Jr. junto a su padre y Cacho Deicas

Si bien no lo nombra, podría entenderse como un mensaje dirigido a Cacho Deicas, histórica voz del grupo, que terminó en malos términos con Camino. Vale recordar que la ruptura entre los históricos referentes de Los Palmeras, estalló públicamente en enero de 2025, tras un ACV isquémico que sufrió el cantante que devino en la separación definitiva de ambos y con la disolución de la sociedad que compartían.

Por si quedaba alguna duda, Marcos Camino Jr. señaló que continuará liderando el proyecto musical que creo su padre hace cincuenta años: "Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma".

El acordeonista ya había asumido un gran protagonismo en la continuidad del proyecto musical, tras el retiro de los escenarios de su padre ocurrido en febrero de 2026. Y cerró: "Gracias por estar, por acompañarme y por hacerme sentir tanto cariño en un momento en el que realmente lo necesito. De corazón, gracias a todos".