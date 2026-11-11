Marcos Camino, el acordeonista y uno de los fundadores del legendario grupo Los Palmeras, murió el 10 de noviembre a sus 76 años.

Camino fue el acordeonista principal y uno de los pilares creativos y de dirección de la banda durante más de 50 años. Su estilo de acordeón definió gran parte del sonido característico de Los Palmeras, contribuyendo a llevar la cumbia santafesina desde Santa Fe a nivel nacional e internacional. Había dejado la agrupación de cumbia tras más de cinco décadas este mismo año.

De acuerdo al medio Aires de Santa Fe, el referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

El velorio de Marcos Camino

Frente a esta desgarradora noticia, Los Palmeras comunicaron mediante su cuenta de Instagram cómo será el último adiós a uno de los músicos más queridos del país: "Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor".



El velatorio tendrá lugar en Santa Fe este miércoles en Sentir, Sala 3, de 14 a 18 hs. Allí, podrán despedirlo quienes desean hacerlo. "Gracias por acompañar con respeto y cariño", concluyeron en el comunicado.

¿De qué murió Marcos Camino?

Su cuñada dio aviso a la policia después de que el músico entrara pero no volviera a salir del galpón logístico de la banda, reveló Pampa Mónaco.

Al menos siete móviles policiales se desplegaron en la zona de Alvear al 4900, donde trabajaron efectivos de la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica. El tránsito permanece cortado sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras

Este mismo año, Marcos Camino había decidido abandonar el grupo debido a cuestiones de salud (según él mismo declaró), un año después de que se desvinculara Rubén "Cacho" Deicas, lo que llevó a una ruptura en la sociedad que mantenían.

Su alejamiento de los escenarios representó un cambio importante para Los Palmeras, que atravesaban una nueva etapa después de la salida de "Cacho", su histórico cantante. A pesar de su retiro, Camino mantenía su vínculo con el proyecto musical al que había dedicado gran parte de su vida.