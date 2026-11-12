Así fue el último adiós a Marcos Camino tras su trágica muerte: familiares y amigos desconsolados

El mundo de la música sigue en duelo tras la muerte de Marcos Camino, el acordeonista y fundador de Los Palmeras, a quien despidieron sus familiares, amigos, colegas y fanáticos este miércoles 11 de noviembre.

El velatorio se llevó a cabo en el Molino, Fábrica Cultural, donde el músico dio sus primeros pasos artísticos. Una multitud estuvo presente para darle el último adiós.

Las coronas con flores y las banderas de Colón de Santa Fe (club del cual era hincha), marcaron este trágico escenario, así como las lágrimas de cada uno de los presentes que le tenían un profundo cariño.

Los integrantes de la banda santafesina llegaron por la tarde ya que habían tenido un show el martes anterior en Las Lomitas, Formosa. Fueron los encargados de transportar el ataúd.

Sin lugar a dudas, el más afectado con su partida fue su hijo Marcos Camino Jr, quien quedó al frente del conjunto tras la salida de Cacho Deicas y Marcos.

¿De qué murió Marcos Camino?

De acuerdo al medio Aires de Santa Fe, el referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Su cuñada dio aviso a la policia después de que el músico entrara pero no volviera a salir del galpón logístico de la banda, reveló Pampa Mónaco.

Al menos siete móviles policiales se desplegaron en la zona de Alvear al 4900, donde trabajaron efectivos de la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica. El tránsito permanece cortado sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

Este mismo año, Marcos Camino había decidido abandonar el grupo debido a cuestiones de salud (según él mismo declaró), un año después de que se desvinculara Rubén "Cacho" Deicas, lo que llevó a una ruptura en la sociedad que mantenían.

Su alejamiento de los escenarios representó un cambio importante para Los Palmeras, que atravesaban una nueva etapa después de la salida de "Cacho", su histórico cantante. A pesar de su retiro, Camino mantenía su vínculo con el proyecto musical al que había dedicado gran parte de su vida.