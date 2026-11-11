Cacho Deicas despidió a Marcos Camino con un conmovedor mensaje: "Las hemos pasado todas"

La muerte de Marcos Camino generó una profunda conmoción en la música tropical argentina. En medio de las despedidas al acordeonista, Rubén "Cacho" Deicas publicó un breve, pero sentido mensaje en su Instagram para quien fue su compañero durante décadas en Los Palmeras.

¿Qué dijo Cacho Deicas al despedir a Marcos Camino?

A través de sus redes sociales, el cantante eligió recordar la historia que construyeron juntos y resumió ese recorrido con una contundente frase: "Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas".

El mensaje fue acompañado por una fotografía de ambos sentados a una mesa con una vela en el medio, detrás de un escenario y ambos con camisa blanca y traje negro con una corbata del mismo color.

"Tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos", escribió Deicas, en referencia al camino que recorrieron al frente de una de las bandas más populares de la cumbia santafesina.

Luego, el cantante expresó el dolor que le provocó la noticia: "Hoy toca despedirme de un compañero de la vida".

La foto que eligió Cacho para despedir a su amigo

En el mismo texto, también hizo llegar sus condolencias a los familiares, allegados y seguidores de Camino. "Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande", manifestó.

Y completó la reflexión con una referencia a la música que durante tantos años compartieron con el público: "A los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza".

Finalmente, cerró su publicación con una breve despedida: "Que en paz descanses, Marcos".

Una historia en torno a la música popular de más de cinco décadas

La relación artística entre ambos fue fundamental para la historia de Los Palmeras. Camino, acordeonista y uno de los fundadores de la agrupación, se incorporó al entonces Sexteto Palmeras en 1972. Deicas llegó como cantante en 1978 y, desde entonces, compartieron escenarios, grabaciones y el crecimiento de un conjunto que se convirtió con los años en un emblema de la música popular argentina.

Marcos Camino fue uno de los fundadores de Los Palmeras, y Cacho Deicas su cantante más famoso

Sin embargo, en los últimos años el vínculo atravesó una etapa muy difícil. En enero de 2025, Deicas sufrió un ACV isquémico que lo obligó a alejarse temporalmente de los escenarios. La continuidad de Los Palmeras sin su voz histórica abrió una disputa que terminó exponiendo diferencias entre el cantante y el resto de la estructura de la banda.

El conflicto derivó en la desvinculación de Deicas y en la disolución de la sociedad que ambos integraban. Aunque el cantante retomó su carrera como solista, la relación con Camino quedó marcada por el distanciamiento.

Meses antes de su muerte, el propio acordeonista había hablado públicamente sobre cuánto lo había afectado aquella ruptura. "Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien y se destruyó un esfuerzo de 52 años", había expresado en una entrevista con la Televisión Pública.

Los últimos meses de Marcos Camino

Camino tenía 76 años y en febrero de 2026 había anunciado su retiro de los escenarios. En aquel momento, explicó que la decisión estaba relacionada con su edad y cuestiones de salud. En paralelo, su hijo, Marcos Camino Jr., comenzó a ocupar un lugar central en la continuidad del grupo.

La noticia de su fallecimiento se conoció este martes 10 de noviembre y fue confirmada por Los Palmeras a través de sus redes sociales. El músico fue encontrado sin vida en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. La Justicia intervino para investigar las circunstancias de su muerte.