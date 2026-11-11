Marcela Baños es una de las famosas que ha expresado su dolor por la muerte de Marcos Camino, el fundador de Los Palmeras, a quien encontraron sin vida el martes 10 de noviembre a sus 76 años.

La conductora ha sido muy cercana al acordeonista, sobre todo por ser una referente de la música tropical, por lo que quisom expresarse en este momento: "Te voy a extrañar mucho querido Marcos. ¿Quien me va a hacer ahora esos chistes inolvidables? No puedo creerlo".

Entonces, en su carta abierta en su cuenta de Instagram, recordó los momentos que han vivido juntos, así como en el video que posteó de su cumpleaños pasado: "Pensaba cuantos escenarios hemos compartido, cuantos shows a lo largo de todos estos años, lugares inolvidables, momentos que quedarán por siempre en mi memoria y hasta tu cumpleaños rodeado de amigos".

"Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo", enunció sobre la personalidad del músico. Y, conmemoró su legado: "Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos. Gracias por permitirme ser parte".

"Dónde quieras que estés, que seas muy feliz. Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre", concluyó con profunda tristeza.

¿De qué murió Marcos Camino?

De acuerdo al medio Aires de Santa Fe, el referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Su cuñada dio aviso a la policia después de que el músico entrara pero no volviera a salir del galpón logístico de la banda, reveló Pampa Mónaco.

Al menos siete móviles policiales se desplegaron en la zona de Alvear al 4900, donde trabajaron efectivos de la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica. El tránsito permanece cortado sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

Este mismo año, Marcos Camino había decidido abandonar el grupo debido a cuestiones de salud (según él mismo declaró), un año después de que se desvinculara Rubén "Cacho" Deicas, lo que llevó a una ruptura en la sociedad que mantenían.

Su alejamiento de los escenarios representó un cambio importante para Los Palmeras, que atravesaban una nueva etapa después de la salida de "Cacho", su histórico cantante. A pesar de su retiro, Camino mantenía su vínculo con el proyecto musical al que había dedicado gran parte de su vida.