El hijo de Marcos Camino se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su papá durante un show de Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino sacudió al mundo de la música tropical y abrió un interrogante acerca del futuro de Los Palmeras. La respuesta llegó de parte de los músicos que decidieron dar el show previsto en Las Lomitas, Formosa, pese al fallecimiento de su líder. En medio del dolor, el hijo del fundador del grupo y acordeonista, se quebró al ver la foto de su padre detrás del escenario.

¿Cómo fue el primer recital de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino?

Bajo el lema "el show debe continuar", los miembros del grupo de cumbia santafesina decidieron subirse al escenario, a pesar del fallecimiento de su fundador. Sin embargo, no fue fácil. El recital se convirtió en un emotivo y necesario homenaje a su líder que conmovió a músicos y espectadores por igual.

Fuente: unosantafe.com.ar

Uno de los momentos mas desgarradores del show fue cuando apareció una gigantografía de Camino detrás del escenario. La foto, en blanco y negro, muestra al músico sonriente junto al años de nacimiento y de fallecimiento: 1950-2026.

Uno de los integrantes del grupo le dedicó unas palabra en recuerdo de Marcos: "Nuestro mentor, este líder de la música tropical que ha dejado este mundo, está acá. Acá lo tenemos, está en cada uno de ustedes porque ese es el cariño que supo cosechar a través de su larga historia de músico".

Y agregó: "Nos dejó una enseñanza, por eso estamos aquí hoy. Nos enseñó el respeto por todos y cada uno de ustedes, nos enseñó a devolverles ese cariño incondicional que tiene cada uno de ustedes".

El público respondió con un enorme y largo aplauso mientras los músicos sobre el escenario no lograban contener las lágrimas ante la pérdida del tamaño artista de la música popular.

"Aquí están, estos son tus Palmeras, fuerte el aplauso, que siga brillando esa luz, ese talento que has dejado a todos y cada uno y este acordeón que tiene un gran legado Marquitos Junior Camino, el legado de Los Palmeras".

El hijo de Marcos Camino continúa con el legado de su padre en Los Palmeras

El hijo del fundador del grupo se emocionó y no pudo evitar derramar lágrimas de dolor por la partida de su padre.

"Siempre, para siempre, ¡Vivan Los Palmeras! Y lo vamos a despedir como él quería, como quiso siempre, con la alegría de su pueblo, con la alegría de su gente", terminó diciendo el integrante del grupo dando pie a uno de sus más famosos éxitos: "Soy sabalero".

Luego del recital, el grupo volvió a Santa Fe en ómnibus para asistir al velatorio del artista y darle el último adiós. Fueron ellos mismos los encargados de transportar el féretro hasta el coche fúnebre una vez finalizada la ceremonia de despedida.