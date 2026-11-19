Marta Fort se separó de Juan Manuel Ramírez a pocos meses de comenzar su relación y compartió un comunicado en la red. Luego ahondó en detalles y sostuvo que su ex "se sentía inseguro" por su buen pasar económico, y que ella debía rebajarse a su nivel.

Ante esto, Juan Manuel salió al cruce y enfrentó a la hija de Ricardo Fort por sus declaraciones.

"Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tenga más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo", manifestó el joven uruguayo en un audio que le envió a Intrusos (América TV).

"Cuando yo me vine, ella no estaba abierta a venir a Uruguay porque supuestamente no podía por su agenda. Yo la conozco a ella hace seis meses y el que estuvo siempre yendo fui yo, cuatro veces por mes todas las semanas", se quejó.

"Llegó un momento, por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer, que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo, y que me sentía desenfocado en mi trabajo", explicó el vendedor de autos.

"A mí me va bien económicamente pero si me vas a comparar con Marta no me va bien y creo que a ninguno le iría. Vivo bien, tengo mis cosas y vivo solo. Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada", expuso.

"La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo. Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida", añadió respecto a las situaciones que desgastaron a la pareja.

"Una comida de 150 dólares me parece bien y ya más me parece una estupidez porque a mí me cuesta hacer la plata, yo no tengo la vida resuelta como ella", planteó.

"Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada... me levanto a las 7 de la mañana", continuó.

Y cerró: "Entonces si tengo que salir de jueves a domingo y después a las 7 te toca el hombro y te dice 'vamos a entrenar'. No, yo no puedo porque me levanto cansado, porque no estoy acostumbrado a eso. Esa muchacha no duerme...".

¿Qué dijo Marta Fort sobre Juan Manuel Ramírez?

Marta Fort se separó de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quién salió por meses. Ahora, la joven estuvo en SQP y se mostró filosa con su ex pareja.

“Estoy perfecta. El duelo lo hice hace semanas porque venimos de una relación bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas”, comenzó la joven en el ciclo de América TV y sumó: “Quizás pesó un poco las diferencias, la distancia”.

“Desde mi lugar, soy una mina super comunicativa, me gusta decir lo que pienso en el momento. Le di muchas veces la posibilidad de hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, continuó la participante de MasterChef Celebrity y agregó: “Pensó hablarlo por mensaje. Me parece que es una forma fuerte de terminar una relación, yo prefiero hablarlo en persona o por llamada. No le gustaban las llamadas ni mi trabajo”.

“No le dio la talla para estar conmigo”, lanzó Marta Fort y cerró: “Yo a él lo quise un montón, intenté muchas veces que se sienta segura conmigo, con la distancia, con la plata, con todo, pero bueno lamentablemente yo creo que a él le falta…A él lo quise un montón, pero me quiero más a mi”.

En un comunicado en sus historias de Instagram, la influencer expresó: "Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja".

Luego, no dio detalles sobre los motivos de la separación, pero sí reveló algunas actitudes que le molestaron. Por este motivo, aclaró: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

Para cerrar, etiquetó a la cuenta de Blender y escribió: "Así que... @estoesblender. ¿Seguimos con el casting?".

Su publicación hace referencia a la dinámica que había realizado en junio en el ciclo Blender at Night, conducido por José María Listorti. En ese "casting", había expresado que buscaba candidatos para que la acompañaran en un viaje.