Este miércoles 18 de noviembre, se reveló que Marta Fort se separó de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quién salió por meses. Ahora, la joven estuvo en Sálvese quien Pueda y se mostró filosa con su ex pareja.

¿Qué dijo Marta Fort sobre Juan Manuel Ramírez?

“Estoy perfecta. El duelo lo hice hace semanas porque venimos de una relación bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas”, comenzó la joven en el ciclo de América TV y sumó: “Quizás pesó un poco las diferencias, la distancia”.

“Desde mi lugar, soy una mina super comunicativa, me gusta decir lo que pienso en el momento. Le di muchas veces la posibilidad de hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, continuó la participante de MasterChef Celebrity y agregó: “Pensó hablarlo por mensaje. Me parece que es una forma fuerte de terminar una relación, yo prefiero hablarlo en persona o por llamada. No le gustaban las llamadas ni mi trabajo”.

“No le dio la talla para estar conmigo”, lanzó Marta Fort y cerró: “Yo a él lo quise un montón, intenté muchas veces que se sienta segura conmigo, con la distancia, con la plata, con todo, pero bueno lamentablemente yo creo que a él le falta…A él lo quise un montón, pero me quiero más a mi”.

¿Qué dijo Marta Fort sobre su separación?

En un comunicado en sus historias de Instagram, la influencer y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) realizó un comunicado y expresó: "Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja".

Luego, no dio detalles sobre los motivos de la separación, pero sí reveló algunas actitudes que le molestaron. Por este motivo, aclaró: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

Para cerrar con el comunicado, etiquetó a la cuenta de Blender y escribió: "Así que... @estoesblender. ¿Seguimos con el casting?".

Su publicación hace referencia a la dinámica que había realizado en junio en el ciclo Blender at Night, conducido por José María Listorti. En ese "casting", había expresado que buscaba candidatos para que la acompañaran en un viaje.