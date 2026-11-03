La verdad detrás de la venta de Mandarina Contenidos: las negociaciones con Ángel de Brito, Yanina Latorre y otras figuras

El Grupo Octubre, liderado por Víctor Santa María, anunció la adquisición del 100% de la productora Mandarina Contenidos, encargada de programas como LAM, Sálvese quién pueda, BTV, y El diario de Mariana. La operación incluye también la absorción de Bondi, el canal de streaming lanzado en mayo de 2024.

¿Quién compró Mandarina Contenidos?

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado oficial de la compañía que dirige Víctor Santa María, emitido el 28 de octubre de 2026.

Comunicado del Grupo Octubre tras la compra de Mandarina Contenidos y Bondi.

El comunicado explica que "en el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como Director ejecutivo integral de Canal 9", señal perteneciente al mismo grupo.

¿Cómo están las negociaciones con los periodistas de América TV y El Nueve?

Después del anuncio que se dio a conocer el 28 de noviembre, comenzaron a correr varios rumores sobre el futuro de Ángel de Brito, Yanina Latorre y otras figuras de América TV que podrían pasar a El Nueve.

Según el periodista Lucca Melpi en el programa "No Somos Abasto" del streaming Somos Lovest, adelantó: "Ángel de Brito y Yanina Latorre, van a recibir la propuesta de América TV para quedarse en el canal a hacer un nuevo programa de espectáculos, y además, tener su propio reality en Telefe".

Respecto al futuro de De Brito, reveló: "Hoy en día, casi confirmado el pase de Ángel en El Nueve". Luego, se refirió a Latorre: "Yanina es la gran incógnita. Hoy está más cerca de América y Telefe".

Además, mencionó a los periodistas que serían tentados para continuar en América TV: "Tentó a Pilar Smith, Laura Ubfal, Karina Iavícoli y Pepe Ochoa para quedarse en el canal".

Sobre Bendita en El Nueve, no pudo confirmar a la conductora del programa y remarcó: "Bendita pasaría a las 21:30. Peligra la continuidad de Edith (Hermida)".

Luego, dio el nombre de una sorpresa que podría regresar a El Nueve y destacó: "Para las 22:45, Canal 9 está buscando a Marcelo Tinelli",

Por otra parte, sumó: "Mariana Fabbiani tiene confirmado su pase a Canal 9 con DDM a las 14:30 hs".

En reemplazo de DDM, en el horario de las 15 hs, el panelista reveló que "podría ocupar su lugar Mauro Szeta, el periodista especializado en policiales". También expresó que "Beto Casella se queda en América TV con BTV".

La verdad detrás de la venta de Mandarina Contenidos. (Captura: X)

Finalmente, aseguraron que "con la llegada de Mandarina, El Nueve romperá su relación con Kuarzo y la misma productora podría sumar algunos productos de América TV".