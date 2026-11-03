Luis Ventura llamó en vivo a Marcelo Polino tras su cruce por APTRA, pero su reacción sorprendió: qué pasó

Tras el reclamo que realizó recientemente Marcelo Polino para que APTRA muestre sus números, Luis Ventura decidió intentar llamarlo en vivo desde Primicias Ya para hablar con él sobre el escándalo, sin embargo, su reacción sorprendió.

¿Cuál fue la reacción de Marcelo Polino a la llamada de Luis Ventura?

"Estoy convencido que quieren privatizar APTRA. Hay un poder que está presionando con la cara de una persona popular, con visibilidad, que está haciendo caga... tras caga...", comenzó el presidente de la entidad en un fuerte descargo contra su colega.

Luego intentó llamarlo al aire, mientras Marina Calabró revelaba que nunca más le contestó un mensaje a la producción del ciclo. Sin embargo, Marcelo Polino decidió no atender a Luis Ventura.

¿Qué va a pasar en APTRA?

"Atención a las próximas horas porque esto se va a llevar a cabo: La Inspección General de Justicia, o sea la IGJ, va a intervenir APTRA", anunció sin mucha vuelta Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Según el periodista, la información dada en exclusiva fue cotejada con varias fuentes: "Es algo que lo puedo confirmar, hablé con varias fuentes en las últimas horas, en los últimos días".

Esta decisión de la justicia se da luego de que Marcelo Polino le pidiera públicamente a las autoridades de APTRA un balance, algo que la asociación nunca le presentó.

Etchegoyen agregó al respecto: "Después de lo que pasó con Marcelo, la IGJ toma la decisión de intervenir APTRA. Entiendo que será en las próximas horas. Luis Ventura habló del tema y confirmó la información. Esta sería la primera vez que la IGJ intervenga en APTRA que, según el periodista, no se llevará a cabo de la noche a la mañana".

"Evidentemente la IGJ entiende que Marcelo Polino tiene razón y van a mandar a un veedor de la IGJ justamente a ver balance, a ver las finanzas", amplió.

Esta decisión implicaría que la asociación debería convocar una asamblea en los próximos días para analizar el tema y relevar la documentación a presentar.