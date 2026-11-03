La Justicia intervendrá APTRA: "Marcelo Polino tiene razón"

Tras el reclamo de Marcelo Polino de que APTRA muestre sus números, la Inspección General de Justicia (IGJ) finalmente decidió intervenir la asociación que otorga los Premios Martín Fierro.

¿Qué va a pasar en APTRA?

"Atención a las próximas horas porque esto se va a llevar a cabo: La Inspección General de Justicia, o sea la IGJ, va a intervenir APTRA", anunció sin mucha vuelta Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Según el periodista, la información dad en exclusiva fue cotejada con varias fuentes: "Es algo que lo puedo confirmar, hablé con varias fuentes en las últimas horas, en los últimos días".

Esta decisión de la justicia se da luego de que Marcelo Polino le pidiera públicamente a las autoridades de APTRA un balance, algo que la asociación nunca le presentó.

Etchegoyen agregó al respecto: "Después de lo que pasó con Marcelo, la IGJ toma la decisión de intervenir APTRA. Entiendo que será en las próximas horas. Luis Ventura habló del tema y confirmó la información. Esta sería la primera vez que la IGJ intervenga en APTRA que, según el periodista, no se llevará a cabo de la noche a la mañana".

"Evidentemente la IGJ entiende que Marcelo Polino tiene razón y van a mandar a un veedor de la IGJ justamente a ver balance, a ver las finanzas", amplió.

Esta decisión implicaría que la asociación debería convocar una asamblea en los próximos días para analizar el tema y relevar la documentación a presentar.

Finalmente, Juan Etchegoyen hizo una aclaración personal para evitar confusiones: "Esto es una información. Uno no está de acuerdo, ni en desacuerdo, uno está contando lo que está pasando. Digo esto porque posiblemente cuando muchos se enteren en este momento que estoy contando esta información, me pongan en ese lugar como de anti-APTRA y la verdad es que no".

Y sumó en el mismo sentido con contudencia: "A mí me parece que la presidencia de Luis Ventura es la mejor presidencia de la historia. Ahora, me parece también que Marcelo Polino tiene todo el derecho de pedir un balance como miembro de APTRA. Una cosa no quita la otra. Y la IGJ le ha dado la razón a Polino".

Vale aclarar que aclaró que Polino nunca pidió una auditoría ni denunció a APTRA, sino que solo ejerció su derecho como socio a solicitar documentación y balances.