Yanina Latorre estalló en contra de su producción al aire: "Yo sé leer inglés, no soy burra"

Yanina Latorre estalló en contra de su producción de SQP (América TV) y protagonizó un tenso momento al aire cuando expresó su disconformidad.

Así como ya había hecho saber su molestia por no salir en vivo recientemente cuando fue feriado y aseguró que el canal les había pedido que dejen grabado, volvió a dejar en claro que no se calla nada.

En medio de su emisión del 27 de octubre, estaba realizando una de las publicidades cuando pronunció mal el nombre de un producto y mostró su furia por lo ocurrido.

Entonces, explicó que prefiere que no le escriban la fonética: “Lo leí mal porque me lo ponen con la pronunciación y lo odio, pónganlo que yo sé leer inglés, porque no soy burra”.

Rápidamente, este momento se viralizó en la red y le llovieron las críticas: "No saber inglés, ¿significa ser burro?", "las correcciones se hacen en privado, que desagradable mujer", "es burra porque los PNT se leen antes en producción y ella está al tanto de los carteles que le ponen".

La propuesta hot que recibió Yanina Latorre en un restaurante

Yanina Latorre contó cuál fue la inesperada propuesta hot que recibió en un restaurante fuera del país y aseguró que se sintió "intimidada" por la situación.

Al aire en Yanina 107.9, su programa radial en El Observador 107.9, la conductora reveló un momento que le quedó grabado como si fuera una anécdota mientras se encontraba en sus vacaciones en Madrid, España.

El hecho ocurrió cuando una pareja joven reconoció a la periodista y ambos se acercaron a la mesa donde estaba sentada en el restaurante para hacerle una invitación particular.

Cuando parecía que solo era para saludarla, Latorre expresó que le entregaron un sobre y detalló: “Una parejita divina... La chica, de unos 20 años y pico, me saludó y me dio una cartita. Les agradecí. Era una carta corta, entonces la leí, porque si es larga, las suelo guardar y después la leo más tranquila”.

Sin embargo, el mensaje que tenía la carta la sorprendió por completo y recordó entre risas: “Y cuando abro la cartita... ‘Hola Yanina somos tal y tal somos muy fan tuyos, te amamos, ¿estás para un trío?".

Además, aclaró que la pareja se quedó en la barra del restaurante esperando una respuesta de la periodista. Incluso, le dejaron un número de teléfono y una cuenta de Instagram, pero Latorre decidió no contactarlos.

“Chicos, estaba la barra a mi izquierda, pero yo no quería mirar. En un momento tenía que pasar por ahí para ir al baño y no quería. Me di a la fuga. Le dije a mi amiga Meme ‘salgamos corriendo’”, relató.

Luego, afirmó que se sintió muy incómoda y señaló: “Me intimidó, me intimidó el trío. ¿Sabés que fue lo que más me intimidó? Que se sentaron en la barra a esperar que yo les diga ‘vamos a cog...’”.

“No eran dos viejas. Yo tengo 60 años. Eran dos pibes de 20, un chico y una chica", agregó.

Por otra parte, contó que la dueña del restaurante se le acercó para decirle que le había parecido un buen gesto que la reconocieran en otro país, pero la periodista bromeó y le dijo: “Si supiera lo que decía la cartita...".

"No sabés lo incómoda... Yo no me incomodo con nada, pero esto... ¡Se quedaron en la barra mirándome fijo!”, concluyó Yanina Latorre sobre la propuesta hot que rechazó sin ningún tipo de dudas.