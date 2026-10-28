El Grupo Octubre, liderado por Víctor Santa María, anunció la adquisición del 100% de la productora Mandarina Contenido, encargada de programas como LAM, Sálvese quién pueda, BTV, y El diario de Mariana. La operación incluye también la absorción de Bondi, el canal de streaming lanzado en mayo de 2024.

¿Quién compró Mandarina Contenidos?

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado oficial de la compañía que dirige Víctor Santa María, emitido el 28 de octubre de 2026.

Comunicado del Grupo Octubre tras la compra de Mandarina Contenidos y Bondi. Crédito: Grupo Octubre

El comunicado explica que "En el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como Director ejecutivo integral de Canal 9", señal perteneciente al mismo grupo.

¿Qué medios tiene el Grupo Octubre?

El portafolio del Grupo Octubre incluye canales de televisión abierta, señales de noticias, radios AM y FM, medios gráficos, plataformas digitales y desarrollos audiovisuales: Canal 9, la radio AM 750, FM Aspen, el diario Página 12, la señal de noticias IP y diversas plataformas digitales.

Fundada en 2005 por Mariano Chihade, Mandarina Contenidos es una productora independiente con 21 años de trayectoria que desarrolló y produjo contenidos en múltiples géneros: documental, ficción, televisión abierta, programas de entretenimiento, magazine y reality.

En mayo de 2024, Mandarina lanzó el canal de streaming "Bondi", teniendo al frente de sus programas a algunas de las figuras más importantes del espectáculo y medio local.

Sobre sus producciones vigentes: los programas producidos por Mandarina para otras señales (como LAM, conducido por Ángel de Brito, o El diario de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani, esposa de Chihade, en América TV) continúan con sus acuerdos vigentes y sus equipos bajo contrato acordado.