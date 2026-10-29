Yanina Latorre habló sobre el futuro de SQP tras la venta de Mandarina Contenidos: "Estoy escuchando ofertas"

La venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre revolucionó a la televisión y hay incertidumbre por el futuro de los programas que están al aire en América TV.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora de contenidos Mandarina, la cual Mariano Chihade vendió en las últimas horas al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

En medio del revuelo, Yanina habló al respecto en Yanina 107.9 (El Observador) y aseguró que se tomará un tiempo para pensar en su futuro laboral.

"Antes de conocerse la noticia, yo había almorzado con Lucas González y Mariano Chihade, el dueño de Mandarina, la productora que me contrata hace 12 años, y me habían avisado que estaban en tratativas de vender la productora a Canal 9 y su idea es llevar todos sus productos ahí", introdujo la conductora.

"Yo trabajo en América y me produce Mandarina. Tengo un contrato que termina a fines de febrero. Chihade vendió su productora y se va a hacer cargo de levantar Canal 9", explicó.

"Ayer a la tarde salió un comunicado, yo estaba al aire de SQP, y la gente me empezó a escribir preguntando si iba a seguir en América", continuó.

Y se sinceró: "Me estresé, tuve un programa rarísimo... los panelistas miraban el celular, todos recibieron el mail y en el corte tuvimos que hablar con todos, porque todos son de Mandarina".

"Me voy a tomar unos días. No arreglé nada con nadie, no me voy a casar con nadie. Quiero pensar en mi carrera, en lo que me conviene a mí, en mi futuro y en la parte económica, porque nadie trabaja gratis", sostuvo con firmeza.

"Gracias a Dios tengo un montón de ofertas, pero no me voy a apurar en nada. Ángel y yo estamos escuchando ofertas y viendo qué nos conviene. Yo no soy desagradecida y soy leal, pero tengo que pensar en mí y en mi carrera. Crecí y tengo un nombre, me tengo fe como marca registrada en lo que hago", sentenció.

"Voy a ir a donde pueda tener un buen equipo de laburo y donde me dejen laburar con libertad. Voy a seguir en este programa de radio y en SQP, y de acá a un tiempo decidiré qué es lo que más me conviene. Estoy escuchando ofertas", aclaró Yanina Latorre.

¿Quién compró Mandarina Contenidos?

El Grupo Octubre, liderado por Víctor Santa María, anunció la adquisición del 100% de la productora Mandarina Contenido, encargada de programas como LAM, Sálvese quién pueda, BTV, y El diario de Mariana. La operación incluye también la absorción de Bondi, el canal de streaming lanzado en mayo de 2024.

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado oficial de la compañía que dirige Víctor Santa María, emitido el 28 de octubre de 2026.

El comunicado explica que "En el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como Director ejecutivo integral de Canal 9", señal perteneciente al mismo grupo.

¿Qué medios tiene el Grupo Octubre?

El portafolio del Grupo Octubre incluye canales de televisión abierta, señales de noticias, radios AM y FM, medios gráficos, plataformas digitales y desarrollos audiovisuales: Canal 9, la radio AM 750, FM Aspen, el diario Página 12, la señal de noticias IP y diversas plataformas digitales.

Fundada en 2005 por Mariano Chihade, Mandarina Contenidos es una productora independiente con 21 años de trayectoria que desarrolló y produjo contenidos en múltiples géneros: documental, ficción, televisión abierta, programas de entretenimiento, magazine y reality.

En mayo de 2024, Mandarina lanzó el canal de streaming "Bondi", teniendo al frente de sus programas a algunas de las figuras más importantes del espectáculo y medio local.

Sobre sus producciones vigentes: los programas producidos por Mandarina para otras señales (como LAM, conducido por Ángel de Brito, o El diario de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani, esposa de Chihade, en América TV) continúan con sus acuerdos vigentes y sus equipos bajo contrato acordado.