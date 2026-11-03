Martín Rechimuzzi se ha convertido en el Cupido oficial de Lali Espósito y Pedro Rosemblat luego de que ellos se hayan conocido en una fiesta de Halloween organizada por él, razón por la que decidieron darle un rol protagónico en su casamiento el pasado sábado 31 de octubre.

En su visita a Amanecé que no es poco, el programa de Olga que conduce al Negra Vernaci, el humorista reveló cómo fue oficializar la ceremonia y el ritual que decidió llevar a cabo para hacer del momento algo único.

Lo más curioso, fue la anticipación con la que le pidieron ser el "maestro de ceremonia": "Me avisaron cuatro días antes. Yo estaba de gira en España y me llaman Pedro y Lali y me dicen: 'Ay, estuvimos pensando y organizando, ¿nos querés casar vos?'"

Rápidamente, el pánico lo invadió y expresó: "Chicos, faltan cuatro días. Es una responsabilidad enorme. Yo nunca me casé, tampoco fui a tantos casamientos".

Sin embargo, aceptó la propuesta: "Les dije que sí porque tengo un genuino afecto por ellos. Fue como muy fácil escribir qué me pasa alrededor de eso, la mirada que yo tengo sobre ellos y de la idea que es casarse".

Incluso, destacó el amor que se tiene la pareja: "No es lo mismo casarse cuando se da por uso y costumbre, a diferencia de ellos, que está muy soportado sobre un amor que se tienen muy inmenso. Entonces, eso permite darle el viaje a esa institución".

Consecuente con su estilo de humor, aprovechó la fecha para agregar un poco de ese día al discurso: "Como se casaron en Noche de Brujas, yo les tiré como unos hechizos, que es lo que uno puede esperar del amor: que dure o que arda"

"Y después los embrujos tenían que ver con cosas que no quería que pierdan: el poder de reírse, el poder del amor...", concluyó Martín tras sellar el amor entre Lali y Pedro.

¿Qué pasó con la torta del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente ya se casaron, pero continúa levantando polémica en las redes su torta de bodas, elaborada por Damián Betular. Primero, llamó la atención el megaoperativo desplegado para ocultarla; ahora, aparecieron más detalles sorprendentes.

Sin duda, el casamiento de la artista con el periodista despertó la atención de la opinión pública y generando una innumerable cantidad de comentarios de todo tipo en las redes.

Lali y Pedro se casaron el sábado 31 y fueron conociéndose detalles de la esperada boda. Uno de los que más llamó la atención fue el pastel de bodas.

Torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El excesivo despliegue montado en torno a ella para sacarla de una camioneta e ingresarla al salón provocó la reacción en las redes sociales donde muchos coincidieron en que "no era para tanto", y que el intento -en vano- de evitar que se vea no tenía ningún sentido. La posterior filtración de una foto de la enorme torta generó también una ola de críticas negativas.

Lo cierto es que en medio del debate, apareció una usuaria de nombre Julieta Belén (@_JulietaBelen) que aseguró que fue su novio el que le hizo las bases de la torta a Betular.

Torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

En su cuenta de X, la joven escribió: "Mi novio le hizo las bases de la torta inmensa a Betular para el casamiento de Lali y Pedro. Gente que sí. Orgullo nacional Ivancito. Instagram: MAPTELGOPOR. Es genio, yo les avisé".

Ante la novedad, muchos empezaron a creer que la torta en realidad era falsa y que habría formado parte de la decoración. Sin embargo, Julieta aclaró: "Betular o cualquier pastelero usa las bases para sostener y transportar. Parte de esa torre gigante es real, uno o dos pisos son reales. El resto es parte del armado seguro y decoración".

Tras el comentario de otra usuaria que explicó que es casi imposible transportar una torta de ese tamaño ya montada y que hay una torta falsa para exhibir y otra no tan decorada para servir, Julieta Belén escribió: "¡Exacto!"

Finalmente, en el Instagram del emprendimiento de elaboración de bases de telgopor para tortas se subió un video con lo que sería la estructura de la torta de casamiento de Lali y Pedro o una similar de nueve pisos con el texto: "Falsa torta para una gran boda. Nueve pisos. Un metro y medio. Entre telgopores y amores".